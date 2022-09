"Footballeurs, nous aussi on se lève et on se casse". L'ancien joueur Vikash Dhorasoo a pris la plume dans une tribune publiée par Libération, à moins de deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). "Je ne parle pas trop du boycott dans cette tribune, souligne-t-il d'entrée au micro de RTL. Par contre je dis aux footballeurs 'faites-vous entendre, organisez-vous'".

"On vous demande de vous positionner sur des sujets assez graves, l'écologie, les droits sociaux bafoués au Qatar - et pas qu'au Qatar -, alors qu'on ne vous a pas consultés au moment de l'attribution, poursuit l'homme de 48 ans. Et qui attribue ? C'est la Fifa. À un moment, il faut aller regarder cette grande instance qui décide comme ça, tranquillement, sur le coin d'une table. Il faut aller bousculer ces vieilles instances, ces technocrates qui a priori ont un autre vœu pour le foot (...) : faire le maximum de fric très vite".

Aux joueurs de l'équipe de France qui se rendront dans le petit émirat, Vikash Dhorasoo propose d'agir collectivement. "L'expérience récente montre que quand ils s'organisent, quand ils sont ensemble, ça fonctionne. Les Américaines ont porté plainte contre leur fédération pour l'inégalité salariale : elles ont gagné. Récemment, Mbappé et ses copains se sont opposés à la Fédération française de foot sur les droits à l'image : ils ont gagné".

J'aurais aimé avoir le courage de dire quelque chose Vikash Dhorasoo

"Moi c'est facile dans ma position d'ancien joueur de prendre la parole, concède aussi celui a porté le maillot des Bleus à 18 reprises. J'aurais aimé avoir le courage de dire quelque chose dans cette situation-là (celle de joueur actuel de l'équipe de France, ndlr). J'espère qu'ils le feront. C'est difficile. En tout cas, je crois que Varane a dit qu'il porterait un brassard arc-en-ciel. Ils ont une liberté de parole qui est très limitée. On fait croire qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas vraiment. C'est risqué".

