Coupe du monde 2022 : comment le Qatar va accueillir les supporters

Le sujet du jour. Le Qatar accueillera 1.300.000 supporters sur l’ensemble de la Coupe du monde de football. Cela représente environ 350.000 personnes au quotidien, qu’il faudra loger. Le Qatar a donc pris différentes mesures pour gérer ce flux. Un billet pour la compétition sera demandé pour entrer dans le pays entre le 20 novembre et le 18 décembre 2022. Il y a toujours des discussions concernant les voyageurs d’affaires, car Doha est une place importante du commerce international.



Pourquoi on en parle ? Comment le Qatar compte recevoir des centaines de milliers de personnes au quotidien sur son territoire ? Quelle sera logistique prévue ? Comment va s'organiser l'hébergement des supporters des équipes qualifiées ? Combien de Français ont prévu de faire le déplacement ?



Analyse. "La compagnie nationale qatarie va très fortement limiter, voire stopper, certaines destinations dans le monde pour accentuer les allers-retours avec les 31 nations qui participent à la compétition. Un supporter dont l'équipe sera éliminée aura 2 jours pour quitter le pays. Il y a énormément de supporters du Moyen-Orient qui sont également attendus", explique Nicolas Georgereau, journaliste au service des sports de RTL.



Et d'ajouter : "À partir du moment où vous êtes détenteur d'un billet pour un match vous allez avoir une carte digitale qui fera office de passeport bis. La carte Hayya vous permettra de rentrer dans le pays et s’assister au match. Il y aura moins de supporters français au Qatar qu’en Russie."





