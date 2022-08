Coupe du monde 2022 : pourquoi le Qatar mise autant sur le sport

Le sujet du jour. Le Qatar mise beaucoup sur la diplomatie par le sport. C’est le père de l’émir actuel qui a lancé les grandes manœuvres. Parce que les ressources naturelles – le Qatar est le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié – ne sont pas éternelles. Chaque année, l'émirat accueille une centaine d’événements internationaux liés au sport. Le pays a aussi organisé les Jeux asiatiques en 2006. Après la Coupe du monde football, le Qatar va continuer de recevoir des épreuves sportives majeures. Le pays accueillera les mondiaux de judo et de natation en 2023. L'objectif ce sont les Jeux olympiques. Le Qatar a déjà été candidat en 2016 et 2020.



Pourquoi on en parle ? Pourquoi le Qatar a une stratégie soft power basée sur le sport ? Quel est l’objectif visé par le pays après la Coupe du monde de foot ? Le Qatar cherche-t-il à être un pays phare dans le Golfe ?





Analyse. "Le Qatar a dépensé 180 milliards d’euros depuis qu’il a eu l’attribution de l’organisation de la Coupe du monde de football. Le pays a construit quantité d’autoroutes, un nouvel aéroport, un port en eaux profondes, un métro", précise Nicolas Georgereau, journaliste au service des sports de RTL.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info