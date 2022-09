Crédit : Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy / AFP

A deux mois jour pour jour du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), est-il trop tard pour se donner bonne conscience ? À l'image de Éric Cantona ou Vincent Lindon en France, de plus en plus de voix s'élèvent contre la tenue du Mondial. Faut-il le boycotter ?

"Pour 64 matches de 90 minutes, soit à peu près 5.700 minutes de jeu, il y a eu 6.000 morts, tonne d'entrée Camille Etienne, militante écologiste. Donc en fait il y a plus de morts pour construire ces infrastructures (...) que de minutes de jeu. Je trouve ça absolument scandaleux. On est arrivé à un moment où ne peut plus laisser l'impunité, ne serait-ce qu'au nom des prochains événements sportifs. On se doit de mettre ce sujet sur la table et de dire là il y a une ligne rouge qu'on a franchi, au nom je le rappelle quand même d'un loisir. On arrête".

"Attribuer des événements à des pays que l'on veut ramener dans le jeu démocratique a un effet, jamais assez rapide, jamais assez important, mais a un effet sur la durée", veut de son côté croire Vincent Chaudel, co-fondateur de In&Sport et de l’Observatoire du Sport Business. "Avec un match de football, on peut mobiliser plus de personnes que dans beaucoup d'autres actions. Là, on peut en profiter pour faire passer des messages. Boycotter, je ne partage pas, mais faire passer des messages, oui".

