Coupe du monde 2022 : des travailleurs étrangers expulsés pour avoir manifesté

Alors que la Coupe du Monde 2022 doit débuter au Qatar le 20 novembre prochain, un nouveau scandale pourrait venir entacher un peu plus la réputation du pays du Golfe. Régulièrement critiqué pour le traitement des travailleurs étrangers venus sur les grands chantiers consacrés au mondial de football, le Qatar est cette fois-ci accusé par l’ONG britannique Equidem d’avoir expulsé un certain nombre d’entre eux.

Dans un communiqué, l’organisation de conseil spécialisée dans les droits humains et les droits du travail basée à Londres a affirmé qu’une manifestation, en date du 14 août dernier, avait rassemblé devant les locaux de l’entreprise Al Bandary près de 60 travailleurs, dont certains n'avaient pas été payés depuis près de sept mois. De son côté, le gouvernement qatari a confirmé l’arrestation d’un certain nombre de manifestants mais n’a pas souhaité confirmer leur expulsion : "Une minorité de personnes qui n'ont pas manifesté de manière pacifique et ont agi en violation des lois sur la sécurité publique risquent l'expulsion sur ordre de la justice".

Le ministère de Travail local a lui assuré que les travailleurs étaient bel et bien rémunérés. Depuis plusieurs mois, les inspections de la part des ONG se sont multipliées au Qatar afin notamment d’aider les travailleurs étrangers se retrouvant dans des situations particulièrement difficiles.

