Coupe du monde 2022 : gros plan sur les conditions de travail des ouvriers immigrés

À deux mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar (20 novembre-18 décembre), RTL vous dévoile tout au long de la semaine tout ce que vous devez savoir sur l'évènement à travers sept reportages tournés sur place.

Lundi 19 septembre, focus sur un sujet qui fait beaucoup parler et qui motive d'ailleurs certains boycotts : les conditions de travail des quelques deux millions d'ouvriers immigrés engagés sur les chantiers pharaoniques des stades. Partout dans Doha, nuit et jour, ces travailleurs essayent tant bien que mal de se protéger du soleil et de la chaleur.

L'abandon il y a trois ans de la Kafala, ce parrainage, cette tutelle par un employeur, et l'instauration d'un salaire minimum restent insuffisants aux yeux des ONG (...) Autour de Doha, on aperçoit ces cité-dortoir qui accueillent pour certaines 80.000 ouvriers. Des petites villes dont il est interdit de s'approcher.

Nous punissons quiconque maltraite un employé L'émir Tamim Al-Thani

L'émir Tamim Al-Thani l'assure dans une interview accordée au magasine Le Point : "Nous punissons quiconque maltraite un employé". "Le pays fait attention", indique de son côté Sheikh Hassan Bin Jabor, membre de la famille royale : "Tout le monde va nous regarder, c'est très important, on sera une attraction".

Dans une enquête mondiale commandée récemment par Amnesty International, près des trois-quarts des personnes interrogées pressent la Fifa d'utiliser les recettes de la Coupe du Monde pour indemniser les travailleurs émigrés.

