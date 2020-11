France-Suède : découvrez les compos de départ probables

publié le 17/11/2020 à 16:41

Dernier match de l'année pour les Bleus, mardi 17 novembre (20h45), dans un Stade de France toujours à huis clos. Trois jours après la victoire au Portugal (0-1), qui a ouvert les portes de la phase finale de la Ligue des Nations, la réception de la Suède présente uniquement un enjeu pour les joueurs côté français, à sept mois de l'Euro.

Il n'y aura plus qu'un seul rassemblement ensuite, en mars, avant que Didier Deschamps ne dévoile sa liste de 23 pour l'événement prévu du 11 juin au 11 juillet. C'est donc l'une des dernières occasions de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur. Olivier Giroud, Clément Lenglet ou Steven Nzonzi, pour ne citer qu'eux, font partie de ceux qui ont déçu contre la Finlande (0-2).

Champions du monde ou pas, ils vont devoir convaincre pour faire partie du voyage. Mais briller lors du dernier match d'une année civile ne suffit pas toujours. Auteur d'un doublé en Allemagne en novembre 2017, Alexandre Lacazette n'était pas revenu en Bleu au printemps suivant avant la Coupe du monde en Russie.

Avec Mbappé et Thuram en 4-4-2 ?

Remplaçant d'Anthony Martial au Portugal, Giroud est pressenti pour débuter en pointe, avec Antoine Griezmann en soutien. Kylian Mbappé sera-t-il titularisé sur le côté gauche d'un 4-4-2 ? L'attaquant du PSG devrait en tout cas refouler les pelouses après un peu plus de deux semaines d'absence. Côté droit, il y a de fortes chances de revoir Marcus Thuram.

N'Golo Kanté étant suspendu et Corentin Tolisso déjà rentré à Munich, ils ne sont pus que quatre à pouvoir évoluer au milieu : Paul Pogba, Moussa Sissoko, Steven Nzonzi et Adrien Rabiot. Les deux premiers tiennent la corde pour débuter. Dans les buts, il n'y aura pas de cadeau fait à Mike Maignan ; le capitaine Hugo Lloris va sans doute enchaîner.

Derrière, les deux latéraux du Bayern Benjamin Pavard et Lucas Hernandez devraient être ménagés et laisser leur place à Léo Dubois et Lucas Digne, comme contre la Finlande. Ruben Aguilar aura probablement du temps de jeu en remplacement de Dubois. La charnière centrale pourrait être composée de Raphaël Varane et Clément Lenglet.

France-Suède : les équipes de départ probables

France : Lloris (cap.) - Dubois, Varane (ou Zouma), Lenglet, Digne - Mbappé (ou Coman), Sissoko, Pogba (ou Nzonzi), Thuram - Griezmann, Giroud



Suède : Olsen - Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson - Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg - Berg (cap.), Kulusevski