Équipe de France : qui est Ruben Aguilar, appelé de dernière minute

publié le 10/11/2020 à 13:12

Octobre 2017. Ruben Aguilar, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec l'AJ Auxerre (Ligue 2), reçoit un coup de téléphone du sélectionneur de la Bolivie. La faute au jeu vidéo Football Manager, qui lui a attribué par erreur la double nationalité franco-bolivienne ? Le latéral droit alors âgé de 24 ans décline la proposition.

Trois ans plus tard, le natif de Grenoble est appelé par Didier Deschamps. Cette fois, il accepte d'intégrer le groupe France pour la première fois de sa carrière, en vue des matches contre la Finlande, le Portugal et la Suède. Car oui, en dépit de son prénom et de son nom à consonance hispanique, le joueur de Monaco est bien Français.

Ce patronyme, il le doit à son père, Espagnol - sa maman est Française. Formé à Grenoble en deux temps entrecoupés d'un passage de deux ans par Saint-Étienne, le défenseur droitier de 1,72 découvre la Ligue 1 en 2017 avec Montpellier. Tout de suite, il s'impose à un poste où les talents se font rare.

Régularité

Deux saisons pleines et 60 matches de L1 plus tard (1 bus), Aguilar s'engage avec Monaco contre 8 millions d'euros. Toujours aussi régulier, le numéro 26 en Principauté tape forcément dans l'œil de Didier Deschamps. À l'heure d'appeler un renfort pour pallier un éventuel forfait de Benjamin Pavard, le sélectionneur a donc opté pour lui plutôt que pour le néo-Munichois Bouna Sarr.

Celui qui ne compte aucune sélection chez les jeunes ni chez les Espoirs rejoindra le centre d'entraînement de Clairefontaine "mardi en début de journée", soit la veille du match amical contre la Finlande, a indiqué la FFF. Cette saison, Aguilar compte un but et deux passes décisives en 10 rencontres.