publié le 15/11/2020 à 10:16

Les hommes de Didier Deschamps se sont qualifiés pour la phase finale de la Ligue des nations en s'imposant 1 à 0 face au Portugal. "On était venu ici pour faire un bon résultat, on l'a obtenu et d'une belle manière donc je suis vraiment très heureux ce soir", se réjouit Adrien Rabiot. Après plus de deux ans d'absence et de brouille, à la suite de son refus d'être réserviste en 2018, il signe un retour gagnant en Bleus.



Adrien Rabiot "ressort épuisé" de ce match à haute intensité, mais "vraiment très heureux". "On a vraiment donné sur 90 minutes, personne n'a relâché", assure le joueur de la Juventus Turin. Il explique que l'équipe est "vraiment allée chercher cette victoire". Il y a "beaucoup de fierté" car "on est allé chercher quelque chose de fort" contre une équipe "difficile à jouer" et qui a un "très bon collectif", se satisfait Adrien Rabiot.

Le milieu de terrain a été très convaincant en déclenchant notamment le but de N'Golo Kanté. "J'ai pris du plaisir", reconnaît-il, même s'il explique avoir été "très concentré avant le match". "J'ai essayé d'être serein et de jouer simple", précise Adrien Rabiot. "Je donne tout et si je suis amené à le refaire je le referai avec plaisir, ça me permet de pouvoir apporter autre chose à mon jeu", assure le milieu de terrain des Bleus.

Le coach me fait confiance et je pense que jusqu'à présent je lui rends bien Adrien Rabiot au micro de RTL. Partager la citation





Sur son retour en Équipe de France après deux années d'absence, il explique que "c'est à l'image de la vie". "Dans la vie tout va très vite, dans le football, c'est la même chose. J'ai su être patient, j'ai attendu d'avoir mon moment", confie avec maturité le joueur de l'équipe de France.

Adrien Rabiot semble être parvenu à un retour en grâce auprès du sélectionneur Didier Deschamps. "Le coach me fait confiance et je pense que jusqu'à présent je lui rends bien", explique-t-il. "Depuis que je suis à la Juventus, j'ai l'impression d'être un autre joueur et une autre personne. Ce transfert-là m'a fait grandir et je pense que ça se voit en équipe de France", confie le joueur.

"Je suis vraiment épanoui dans ma vie de tous les jours, sur le terrain et en dehors", martèle Adrien Rabiot. Sur son image écornée en équipe de France, il assure : "Les gens je les laisse parler, c'est pas ça qui m'importe, moi je sais que cette équipe de France je l'aime beaucoup. Je joue avec grand plaisir, avec détermination".