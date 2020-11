publié le 17/11/2020 à 12:25

Trois jours après une victoire convaincante contre le Portugal, l’équipe de France de football affronte ce mardi 17 novembre la Suède dans le cadre de la Ligue des nations. Un match pour conforter la place de leader du groupe, et l’occasion pour Didier Deschamps de faire une revue d’effectif à quelques mois de l’Euro.

"Je trouve que la relation entre Didier et ses joueurs est assez phénoménale", confie sur RTL Robert Pirès, consultant RTL-M6. "On sait qu’ils ont été champions du monde mais on sent que l’aventure n’est pas finie. Il y a eu un échange, une communication sur ce match décisif face au Portugal. Les joueurs cadres ont répondu présents", analyse le champion du monde 1998.

Pour l’ancien attaquant de l’OM et d’Arsenal, "il s’est créé quelque chose de plus depuis le titre de champions du monde". Dans un contexte de méforme de certains joueurs, dont les statuts en club sont tangents, Didier Deschamps balaie les problèmes et fait des Bleus un sanctuaire inviolable et hermétique. "Didier sait comment parler à ses joueurs, il sait comment les remotiver. Face à la Suède, il faut montrer que ce qu’il s’est passé à Lisbonne n’est pas du hasard", conclut Robert Pirès.