France-Islande : avec Thauvin et Dembélé, Deschamps fait des tests

Les matches amicaux ne servent à rien. Une phrase souvent entendue dans le football, quand la saison bat son plein et qu'un match international sans enjeu vient s'interposer entre deux rencontres de Ligue des champions. C'est d'ailleurs pour cela que la Ligue des nations a été créée. Elle permet de jouer des matches "à enjeu", face à des équipes de calibre équivalent.



Mais il reste encore des matches purement amicaux, à l'image du France-Islande de ce jeudi 11 octobre. Et ce sera l'occasion pour Didier Deschamps de lancer dans le grand bain des associations peu vues, voire inédites. Celles-ci profiteront de la rencontre pour affiner des réglages, tisser des complémentarités et à terme offrir de nouvelles options au sélectionneur.

Selon toute vraisemblance, la rencontre à Guingamp devrait être l'occasion de voir un onze de départ new look, avec une association qui fait saliver les fans : Griezmann-Mbappé en pointe dans le 4-4-2. Une association qui met Giroud sur le banc, mais tactiquement et pour anticiper un déclin de l'attaquant de Chelsea, il n'est pas inutile d'établir la connexion entre le patron offensif des Bleus et le joyau potentiel des 15 prochaines années.

Thauvin et Dembélé pour enfin éclore ?

Sur les ailes, les Bleus seront pourvus en spécialistes du poste. Si habituellement, Matuidi anime le côté gauche et Mbappé le côté droit, la formule reste relativement défensive. Le Turinois étant un soldat capable de combler les espaces et de renforcer le milieu en phase défensive.



Mbappé de son côté est dans un rôle moins créatif, mais plus en dynamiteur des défenses dans cette configuration. Le duo sur les ailes étant même sans doute une raison à l'aphonie d'Olivier Giroud. Et pour mieux alimenter le duo d'attaque, Didier Deschamps devrait envoyer au feu Ousmane Dembélé et Florian Thauvin. Avec en réserve un Thomas Lemar étincelant sous le maillot de l'Atlético.



Le Barcelonnais doit encore démontrer sa capacité à passer le niveau international, car si sa vitesse et sa percussion en font un potentiel phénomène, il reste trop peu concentré tactiquement pour que Deschamps lui fasse une confiance aveugle. Quant au Marseillais il a un gros volume de jeu, et bien qu'il ait aussi du mal lors des grands rendez-vous, Deschamps peut compter sur sa capacité à animer le couloir droit mais aussi sa faculté à le bloquer.

Pogba associé à Nzonzi ?

Au milieu de terrain, Didier Deschamps devait aligner un duo costaud mais technique avec Pogba et Nzonzi. Les deux joueurs culminent à plus d'1m90 mais sont habiles dans la relance et l'orientation du jeu. Ils évolueront devant Varane, le patron, et Kimpembé, remplaçant naturel d'un Umtiti blessé. Là encore, c'est une excellente occasion pour travailler les affinités de cette charnière complémentaire sur le papier.



Enfin, Lucas Digne devrait jouer dans le couloir gauche, à la place d'un Hernandez ménagé en vue du France-Allemagne de mardi 16 octobre. À droite, Benjamin Pavard pourrait être maintenu, afin de le voir à l'oeuvre avec un ailier qui abat un travail défensif conséquent pour le protéger des montées adverses. Dans les buts, Hugo Lloris reprendra sa place et son brassard de capitaine.

La compo probable pour France-Islande

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembé, Digne - Pogba, Nzonzi - Thauvin, Griezmann, Dembélé - Mbappé.