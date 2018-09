publié le 25/09/2018 à 15:36

Après dix ans de règne du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, la course au Ballon d'Or s'annonce aussi indécise et passionnante en cette fin d'année 2018. Les 30 finalistes seront connus le lundi 8 octobre, le lauréat le lundi 3 décembre. Trois Français font figure de candidat à la récompense suprême individuelle pour tout footballeur : Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Kylian Mbappé.



Tous les trois sont bien sûr champion du monde avec l'équipe de France. Griezmann a aussi décroché l'Europa League la saison passée avec l'Atlético de Madrid, Varane la Ligue des champions avec le Real Madrid. Mbappé n'a remporté "que" des titres en France avec le PSG. Mais l'ascension du "gamin" de Bondy, 19 ans, est telle qu'il est difficile de l'écarter totalement de la course au podium. L'an dernier, il avait terminé 7e et meilleur Français.

Maximiser les chances de Griezmann face à Modric

Sauf que cette année, une nouveauté pourrait l'amener à devoir patienter encore : le Trophée Kopa, remis au meilleur joueur de moins de 21 ans. Officiellement, rien dans le règlement attribution du Ballon d'Or et du Trophée Kopa n'empêche l'attaquant du PSG de signer le doublé, d'autant que les votants ne sont pas les mêmes : un collège de journalistes pour le premier, les 33 anciens vainqueurs du Ballon d'Or encore en vie pour le deuxième.

Les votes étant simultanés et secrets, les dés ne sont a priori pas pipés pour Mbappé. Mais le risque de dilution des voix étant réel entre Griezmann, Mbappé et Varane, la tentation est grande de voir Mbappé plébiscité chez les jeunes, comme lors du Mondial. Cela afin de maximiser les chances, notamment, de Griezmann face à Modric, sacré meilleur joueur en Russie puis par la Fifa pour l'année 2018 lundi 24 septembre.