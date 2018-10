publié le 10/10/2018 à 08:27

Loin du Pogba d'avant, auto-centré, dont on déplorait parfois le comportement ces dernières années, Paul Pogba a changé pendant la Coupe du Monde, quoi qu'il en dise. Il est toujours taquin, il "checke" d'un revers de main pour dire bonjour, mais c'est un joueur plus mûr, plus accompli. Et sa vie a été bouleversée depuis le Mondial.



"Totalement", confie-t-il à RTL. "On me remercie d'avoir gagner la Coupe du Monde alors que je leur dis qu'on a juste fait notre boulot. C'est tout ce qu'on voulait, et faire plaisir à la France entière", explique le joueur de Manchester United. Pour le milieu de terrain, "la Coupe du Monde c'était surtout mental".

"C'était là où on était forts. Il fallait qu'on soit soudés. Chaque joueur ici était conscient de ça. On a tout donné", analyse Paul Pogba. Concernant le Ballon d'Or, pour lequel il n'est pas cité comme favori, le joueur est très lucide : "C'est normal, je ne le mérite pas. Il y a des joueurs qui sont parmi nous qui le méritent beaucoup plus. Que ce soit Varane, Grizou et Kylian", confesse-t-il.