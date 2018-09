publié le 05/09/2018 à 11:33

Quasiment inconnu avant l'annonce de la liste des 23 Français retenus pour la Coupe du Monde en Russie, star de l'été au point de faire chanter jusqu'aux plus petits, en dépit d'un terme vulgaire. Benjamin Pavard, auteur du plus beau but du Mondial, Champion du Monde à 22 ans après 76 matches chez les professionnels en club, restera l'un des hommes de l'année 2018.



Natif de Maubeuge, formé à Lille, le défenseur polyvalent d'1,87 m n'est resté qu'un an et demi en Ligue 1 avant de prendre la direction de... la 2ème division allemande, avec le VFB Stuttgart, à tout juste 20 ans. Le club retrouve sa place dans l'élite la saison suivante. Pavard dispute la totalité des matches de championnat, principalement dans l'axe de la défense, avant de se révéler en Bleu sur le côté droit.

Forcément, ses prestations en Russie ont attisé les convoitises. À plusieurs reprises, la radio-télévision publique régionale allemande SWR a fait état d'un accord avec le Bayern Munich pour l'été 2019, puis un rapprochement entre les deux clubs pour anticiper le transfert dès cet été. Mais le numéro 2 des Bleus est toujours un joueur de Stuttgart. Et mardi 4 septembre, il a même démenti tout accord avec le Bayern. "C'est vous les journalistes qui dites ça. Moi voilà je suis à Stuttgart, je suis bien là-bas".

Je suis dans un très très grand club allemand Benjamin Pavard Partager la citation





"J'avais un projet de carrière avec mon agent, poursuit Pavard. C'est vrai que la Coupe du monde est arrivée plus vite que prévu, personne ne s'y attendait, même pas moi au tout début. J'avais un projet de carrière, c'était de rester encore une saison en Allemagne. Je suis dans un très très grand club allemand, avec des fans fantastiques et un club aussi où c'est une famille, c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce que j'aime dans ce club. Je suis très bien là-bas, je n'ai rien signé du tout, c'est vous les médias..." Rendez-vous en janvier ?