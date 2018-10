publié le 09/10/2018 à 12:44

Mais qui a eu le privilège de recevoir le premier texto d'un Antoine Griezmann fraîchement champion du monde ? Dans une interview à France Football, l'attaquant des Bleus a révélé le nom de la personne à qui il a pensé en premier malgré l'euphorie.



Antoine Griezmann confie donc qu'il s'agit de son entraîneur à l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, avec qui il entretient des liens privilégiés. "Pour 'El Cholo' (le surnom de son entraîneur argentin). Je lui envoie une photo de la coupe et je lui dis: 'Regarde comme elle est belle. Si je l’ai fait, c’est aussi grâce à toi. Cette coupe, elle est aussi pour toi.'"

Dans l'entretien, le Français confie aussi qu'il était en contact avec Diego Simeone notamment depuis la victoire contre l’Argentine, pays natal de son entraîneur. "Il me félicite et me dit : 'Ça ne fait que commencer. Vous pouvez aller au bout, je crois en vous. Vous avez l’équipe pour'. Quand le coach te dit ça, un gars qui connaît très bien le foot, qui connaît notre façon de jouer... Il nous a vus très fort tactiquement, proches les uns des autres.".

Antoine Griezmann vient d'être nommé parmi les 7 Français candidats au Ballon d'Or.