Tout va bien pour l'équipe de France et la fédération française de football (FFF). Les Bleus champions du monde ont rendu leurs fans heureux le 15 juillet en remportant le Mondial. De quoi susciter un engouement, comme lors de l'entraînement des Bleus à Guingamp devant 15.000 personnes à la veille du France-Islande du jeudi 11 octobre, mais aussi à en croire les chiffres des licenciés pour la saison 2018-2019.



En effet, la FFF table sur une hausse de 200.000 pratiquants licenciés, ce qui ferait grimper le chiffre total de 2,2 à 2,4 millions. Les catégories de jeunes, de 6 à 15 ans, sont celles qui profitent le plus de cet effet booster, et pas uniquement chez les garçons.

En effet, les sections féminines constatent un engouement pour le football. "On est déjà à +15% chez les filles, c'est juste dingue", confie à l'AFP Brigitte Henriques, vice-présidente de la FFF en charge du développement du football féminin. "Avec 160.000 licenciées, si vous regardez dans les sports féminins (collectifs, ndlr), on est quasiment dans le top 3 avec le basket et le hand,", compare-t-elle.