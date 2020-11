France-Finlande : un 11 de départ avec Mandanda et de nombreux remplaçants ?

publié le 10/11/2020 à 19:38

Assurément, les 11 de départ des deux prochains matches de l'équipe de France n'auront rien à voir. Les Bleus affrontent la Finlande en match amical, mercredi 11 novembre (21h10) à Saint-Denis, trois jours avant leur "finale" au Portugal dans le groupe 3 de la Ligue des Nations. Les deux finalistes du dernier Euro sont à égalité (10 points) avant les deux derniers matches. Mardi 17 novembre, la France recevra la Suède, le Portugal ira en Croatie.

L'objectif de Didier Deschamps - mais aussi du président de la FFF Noël Le Graët - est de pouvoir aligner la meilleure équipe possible à Lisbonne, samedi 14 novembre (20h45), afin de remporter le choc et prendre une option sérieuse sur la phase finale à quatre prévue en octobre 2021. Il ne prendra donc aucun risque avec Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe face à la Finlande et a déjà annoncé que Benjamin Pavard était forfait pour la première des trois rencontres.

Il est également déjà acquis que, comme face à l'Ukraine il y a un mois (7-1), Hugo Lloris cèdera sa place dans les buts à Steve Mandanda. La place de latéral droit se jouera entre Léo Dubois et Ruben Aguilar. Lucas Digne, doublure de Lucas Hernandez, devrait débuter à gauche. Kurt Zouma et Clément Lenglet sont pressentis avant de laisser leur place à Raphaël Varane et Kimpembe (s'il est totalement remis) pour le "match qui compte".

Marcus Thuram d'entrée ?

Comme face à l'Ukraine, Steven Nzonzi et Corentin Tolisso font figure de titulaires en puissance au milieu face à la Finlande, peut-être avec Moussa Sissoko. N'Golo Kanté, Paul Pogba et Adrien Rabiot ont beaucoup joué depuis le dernier rassemblement, tandis que Eduardo Camavinga et Houssem Aouar ne font finalement pas partie du groupe cette fois-ci.

Il y a un mois, Anthony Martial et Olivier Giroud avaient débuté le premier match. S'ils sont reconduits dans un 4-3-3, il reste une place à prendre. A priori, elle se joue entre Wissam Ben Yedder et Marcus Thuram, pour une grande première. Mais peut-être que ces deux-là seront alignés d'entrée et que Martial débutera sur le banc.

Le 11 possible de la France face à la Finlande :

Mandanda - Dubois, Lenglet, Zouma, Digne - Sissoko, Nzonzi, Tolisso - Ben Yedder, Giroud, Martial (ou Thuram)