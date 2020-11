publié le 10/11/2020 à 14:59

Forfait avec son club en Ligue des champions à Leipzig mercredi 4 novembre, appelé en sélection le lendemain par Didier Deschamps. Touché à une cuisse lors de Nantes-PSG, Kylian Mbappé ne risque-t-il pas de rechuter s'il joue avec l'équipe de France ? Si le sélectionneur a indiqué que l'attaquant de 21 ans ne sera pas retenu pour le match amical face à la Finlande, il l'alignera au Portugal trois jours plus tard s'il le juge apte.

"J'ai de bonnes relations (avec le PSG, ndlr), a assuré le capitaine des champions du monde 2018, lundi 9 novembre. Il y a des échanges. Je sais que vous êtes curieux. Il y en a certains d'entre vous qui avancent des choses totalement erronées. Je ne suis pas là pour dire j'ai parlé à X, Y ou Z, mais entre personnes respectueuses je fais et nous faisons bien les choses".

"Évidemment qu'il y a des échanges, a insisté 'DD'. On a un même objectif, c'est de protéger les joueurs (...) Ce n'est pas spécifique au PSG. Les intérêts du club, c'est que le joueur puisse récupérer. Je comprends ça aussi. On est suffisamment responsables, moi à mon niveau, le président (Noël Le Graët, ndlr), pour faire les choses le plus correctement possible et dans l'intérêt de tous".

Choc au Portugal

Les Bleus défient le Portugal samedi 14 novembre (20h45) lors de la cinquième et avant-dernière journée de la Ligue des Nations. En jeu, la tête du groupe 3 - les deux équipes sont à égalité avec 10 points -, qui offrira un billet pour une phase finale à quatre en octobre 2021. Mardi 17 novembre (20h45), la France bouclera son parcours face à la Suède à Saint-Denis ; le Portugal ira en Croatie.