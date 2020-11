publié le 09/11/2020 à 11:40

Memphis Depay ? Moussa Dembélé ? Anthony Lopes ? Non, l'homme du 121e derby entre l'Olympique Lyonnais et Saint-Étienne (62,8 km de distance) restera Philana Tinotenda Kadewere, plus connu des supporters de l'OL et des amateurs de football sous le nom de Tino Kadewere. Le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2 avec Le Havre a offert la victoire aux Lyonnais (2-1) en signant un doublé en moins de dix minutes (65e, 74e).

Dans cette affiche de clôture de la 10e journée de L1, les Verts ont pourtant ouvert le score par Denis Bouanga dont le centre a été détourné dans sa cage par le gardien Anthony Lopes (40e). Ils ont aussi gâché une énorme occasion de 2-2, le même Bouanga manquant le cadre sur penalty en fin de match (89e), après une main de Jean Lucas. L'équipe de Rudi Garcia 5e) revient à un point du podium. L'ASSE est 15e après ce sixième revers de rang.

Entré en jeu à la 57e minute à la place de Moussa Dembélé dans le cadre d'un triple changement, Kadewere a égalisé huit minutes plus tard en reprenant d'une "Madjer" un centre délivré par Maxwel Cornet après un coup franc habilement joué par Memphis Depay. Le Zimbabwéen de 24 ans a ensuite trompé Jessy Moulin de l'extérieur du droit dans un angle impossible.

De Djurgårdens au Havre

Né à Harare le 5 janvier 1996, le nouveau numéro 11 des Gones a pris la direction de... la Suède à l'âge de 19 ans, pour rejoindre le Djurgårdens IF. Il y restera jusqu'en juillet 2018. Souvent louée par sa qualité, la cellule de recrutement du Havre n'hésite pas à débourser deux millions d'euros pour s'offrir l'attaquant droitier de 1,83 m. Bonne pioche. Après une première saison de L2 à 5 buts en 23 matches, Kadewere en plante 20 en 2019-2020.

L'OL a flairé le bon coup dès le mois de janvier et débourse à son tour 15 millions d'euros, mais le laisse finir l'exercice en cours (finalement arrêté dès mars en raison de la pandémie de coronavirus) au HAC. L'international zimbabwéen (14 sélections, 2 buts) débute sous ses nouvelles couleurs le 11 septembre, ouvre son compteur de buts le 18 octobre.

Trois semaines plus tard, il annonce qu'il "rêve de marquer un doublé contre Saint-Étienne". Et il le fait. "Je crois très fort en Dieu, déclare-t-il après la rencontre. Je savais que cela allait arriver. Cela s'est très bien passé ce soir pour moi et pour l'équipe". "Je suis content pour Tino qui est apprécié de tout le monde, ajoute Rudi Garcia. Il a des qualités de finisseur". Prochaine occasion de les afficher, dimanche 22 novembre (17h) à Angers (9e).