France-Albanie : quelle équipe sans Mbappé, Pogba ni Kanté ?

Kylian Mbappé et Paul Pogba en Bleu le 6 septembre 2018 à Munich

et AFP

publié le 06/09/2019 à 15:14

Pour les Bleus aussi, l'heure de la rentrée a sonné. Près de 14 mois après leur sacre en Russie, les Champions du Monde reprennent le fil des qualifications vers l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet), point d'orgue de cette saison. Après quatre matches, ils partagent la tête du groupe H avec la Turquie et l'Islande (avec 9 points). Il leur reste six étapes. Objectif : terminer à l'une des deux premières places.

La dernière sortie des doubles étoilés remonte à presque trois mois. Le mardi 11 juin, Didier Deschamps et ses hommes avaient rempli le contrat en Andorre (0-4), avec des buts de Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma. Trois jours plus tôt, ils étaient tombés en Turquie (2-0) malgré la présence au coup d'envoi de 9 des 11 titulaires de la finale face à la Croatie.

Combien y en aura-t-il samedi 7 septembre (20h45) face à l'Albanie au Stade de France ? A priori seulement 7. Kylian Mbappé, Paul Pogba, N'Golo Kanté sont forfaits pour ce rassemblement (avec France-Andorre en deuxième match mardi 10 septembre à 20h45), tandis que Samuel Umtiti, non convoqué initialement, a reculé dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Vers une paire Tolisso-Matuidi

En sélection comme dans son club, le Barça, l'ancien Lyonnais est désormais devancé par Clément Lenglet, qui devrait débuter à la gauche de Raphaël Varane pour ce match de reprise contre la 64e nation au classement Fifa (la France est 3e derrière la Belgique et le Brésil). Sur les côtés, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont une longueur d'avance sur Léo Dubois et Lucas Digne. Hugo Lloris sera présent dans les buts avec le brassard de capitaine.

Dans un probable schéma en 4-2-3-1 (celui du Mondial), les deux milieux défensifs pressenti pour palier aux blessures de Pogba et Kanté sont Corentin Tolisso, de retour en Bleu après un an d'absence, et le fidèle Blaise Matuidi ; Steven Nzonzi, Moussa Sissoko et le jeune Mattéo Guendouzi débuteront sans doute sur le banc.

Coman et Lemar d'entrée ?

Reste la question de l'animation offensive en l'absence de Kylian Mbappé, titulaire à droite la plupart du temps mais à gauche en Andorre en juin dernier. Blessé à la cuisse gauche, l'attaquant parisien devrait laisser sa place à un autre "dragster", Kingsley Coman, plutôt qu'à Florian Thauvin.



Antoine Griezmann et Olivier Giroud, eux, sont bien là et restent des titulaires indiscutables aux yeux du sélectionneur devant Nabil Fékir et Wissam Ben Yedder. Thomas Lemar devrait se voir offrir une nouvelle chance à gauche. Le jeune Jonathan Ikoné, lui, rêve de gratter quelques minutes au cours de l'un et/ou l'autre des deux matches.

France-Albanie : le 11 de départ probable des Bleus

Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Tolisso, Matuidi - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud