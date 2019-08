publié le 25/08/2019 à 08:52

Doucement mais sûrement, la saison de football 2019/2020 reprend ses droits. Après un mercato complètement fou, les supporters attendent beaucoup de ce nouveau cru, avec en point d'orgue cette année, l'Euro 2020, qui se déroulera pour la première fois sur l'ensemble du continent. Malheureux finalistes de la dernière édition, les Bleus de Didier Deschamps comptent bien ajouter le prestigieux trophée à leur palmarès. Encore faut-il se qualifier pour les phases de groupes. Avant de décrocher le précieux sésame, l'Équipe de France doit déjà se défaire de l'Islande et de la Turquie pendant les éliminatoires.

Pour le football de club, c'est un nouveau PSG qui tentera de se présenter cette année en Ligue des Champions. Plus combatif, plus collectif, plus fort mentalement, le Paris de Leonardo espère faire chuter Liverpool du toit de l'Europe. Ou au moins passer les huitièmes de finale. La concurrence s'annonce rude, entre le Barça de Messi et Griezmann, le Real de Zidane, le Bayern de Lewandowski, le City de Guardiola et la Juventus de Cristiano Ronaldo. Tous nourrissent le même rêve : rapporter chez eux la Coupe aux grandes oreilles.

Mais il n'y a pas que l'Europe dans la vie, et les championnats nationaux devraient rythmer, comme toujours, cette année footballistique. Avec quelques pistes à suivre: Dortmund fera-t-il chuter le grand Bayern ? Liverpool gagnera-t-il enfin le championnat d'Angleterre ? Le nouvel Inter Milan pourra-t-il rivaliser avec la Juventus ? Combien de points d'avance aura le PSG sur le deuxième de Ligue 1 ?

Afin de profiter au maximum de cette saison 2019-2020, RTL vous propose toutes les dates clés à ne surtout pas rater.

Les grandes dates de la saison 2019-2020

Équipe de France :



Éliminatoires Euro 2020 :



7 septembre : France-Albanie

10 septembre : France-Andorre

11 octobre : Islande-France

4 octobre : France-Turquie

14 novembre : France-Moldavie

17 novembre : Albanie-France

Euro 2020 :

Phase de poule du vendredi 12 au mercredi 24 juin 2020

8èmes de finale du samedi 27 au mardi 30 juin 2020

Quarts de finale du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2020

Demi-finales du mardi 7 au mercredi 8 juillet 2020

Finale le dimanche 12 juillet 2020 à Londres (Angleterre)

Ligue des Champions :

Tirage au sort : 29 août 2019

Phase de poules du 17 septembre au 11 décembre

8èmes de finale aller du 18 au 26 février 2020

8èmes de finale retour du 10 au 18 mars 2020

Quarts de finale aller du 7 au 8 avril 2020

Quarts de finale retour du 14 au 15 avril 2020

Demi-finales aller du 28 au 29 avril 2020

Demi-finales retour du 5 au 6 mai 2020

Finale le 30 mai 2020 à Istanbul (Turquie)



Ligue Europa :

Barrage retour :

29 août : Eintracht Francfort-RC Strasbourg



Finale le 27 mai 2020 à Gdansk (Pologne)



Ligue 1 Conforama :

Voir le calendrier RTL

Coupe de France :



32es de finale (entrée en lice des clubs de L1) le week-end du 4 et 5 janvier 2020

Finale le samedi 25 avril 2020 au Stade de France



Coupe de la Ligue :



Entrée en lice des clubs de Ligue 1 le 30 octobre

Finale le 4 avril 2020 au Stade de France



Championnat d'Angleterre (Premier League) :

24 août : Liverpool-Arsenal (3ème journée)

22 septembre : Chelsea-Liverpool (6ème journée)

19 octobre : Manchester United Liverpool (9ème journée)

27 octobre : Liverpool-Tottenham (10ème journée)

9 novembre : Liverpool-Manchester City (12ème journée)

23 novembre : Manchester City-Chelsea (13ème journée)

7 décembre : Manchester City - Manchester United (16ème journée)

14 décembre : Arsenal-Manchester City (17ème journée)

11 janvier : Tottenham-Liverpool (22ème journée)

18 janvier : Liverpool-Manchester United (23ème journée)

Paul Pogba et James Milner pendant le Derby of England, 24 février 2019 Crédit : OLI SCARFF / AFP

1er février : Tottenham-Liverpool (25ème journée)

29 février : Manchester City-Arsenal (28ème journée)

7 mars : Manchester United-Manchester City (29ème journée)

21 mars : Chelsea-Manchester City (31ème journée)

4 avril : Manchester City-Liverpool (32ème journée)

2 mai : Arsenal-Liverpool (36ème journée)

9 mai : Liverpool-Chelsea (37ème journée)



Championnat d'Allemagne (Bundesliga) :



26 octobre : Schalke 04-Borussia Dortmund (9ème journée)

9 novembre : Bayern Munich-Borussia Dortmund (11ème journée)

14 mars : Borussia Dortmund - Schalke 04 (26ème journée)

4 avril : Borussia Dortmund-Bayern Munich (28ème journée)



Championnat d'Italie (Série A) :



31 août : Juventus-Naples (2ème journée)

21 septembre : Milan AC-Inter Milan(7ème jorunée)

6 octobre : Inter Milan-Juventus (7ème journée)

10 novembre : Juventus-Milan AC (12ème journée)

24 novembre : Milan AC-Naples (13ème journée)

5 janvier : Naples-Inter Milan (18ème journée)

9 février : Inter Milan-Milan AC (24ème journée)

1er mars : Juventus-Inter Milan (26ème journée)

11 avril : Milan AC-Juventus (31ème journée)

17 mai : Inter Milan-Naples (37ème journée)



Championnat d'Espagne (Liga Santander) :



28 septembre : Atlético Madrid-Real Madrid (7ème journée)

26 octobre : FC Barcelone-Real Madrid (10ème journée)

30 novembre : Atlético Madrid-FC Barcelone (15ème journée)

1er février : Real Madrid - Atlético Madrid (22ème journée)

Le Clàsico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, 2 mars 2019 Crédit : OSCAR DEL POZO / AFP





29 février : Real Madrid-FC Barcelone (26ème journée)

25 avril : FC Barcelone-Atlético Madrid (33ème journée)