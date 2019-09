publié le 04/09/2019 à 10:23

Un an après sa rupture des ligaments croisés qui l’a éloigné des terrains, Corentin Tolisso s'exprime. Le champion du Monde évoque son bonheur de revenir en Équipe de France dans un entretien accordé à M6 et RTL.

C’est avec une certaine émotion que Corentin Tolisso a retrouvé le chemin de Clairefontaine cette semaine. "J’ai beaucoup travaillé pour revenir en Équipe de France. Je suis très fier d’être de retour", indique-t-il. Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2018, le joueur a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers en Bleu pendant sa convalescence. "J’ai eu des marques de soutien, et de nombreux messages. Didier Deschamps m’a écrit, Guy Stéphan m’a écrit. Ça montre que tu n’es pas oublié, ça m’a fait chaud au cœur, et ça m’a donné encore plus envie de revenir au plus vite", confie-t-il



Pendant cette année difficile, Corentin Tolisso admet avoir ressenti un manque, loin de la sélection. "Même les moments passés à Clairefontaine où je pouvais m’ennuyer, trouver le temps long, me manquaient. Quand je regardais les matches à la télé, j’avais envie d’être là, sur le terrain", avoue le milieu bavarois.

Aujourd’hui, il revient en Bleu accompagné de trois de ses coéquipiers au Bayern Munich : Kingsley Coman, Benjamin Pavard, et Lucas Hernandez. "Ca peut être un atout pour l’Équipe de France, étant donné qu’on joue tous les jours ensemble à l’entraînement", estime-t-il.

Après tout ce temps, le joueur de 25 ans espère pouvoir à nouveau fouler la pelouse du Stade de France, samedi 7 septembre face à l’Albanie, match diffusé à 20h45 sur M6. "J’ai envie de montrer de quoi je suis capable", déclare-t-il, avec un objectif clairement énoncé : "aller à l’Euro en fin d’année".