Nominés au prix The Best Joueur de la FIFA

publié le 01/08/2019 à 19:06

La FIFA a dévoilé les listes des nominés aux trophées The Best ce mercredi 31 juillet. Ces trophées récompensent quatre catégories différentes, à savoir le meilleur joueur, la meilleure joueuse, le meilleur entraîneur en football masculin puis en football féminin.



La particularité du prix The Best : les internautes sont invités à voter et leur vote a autant de poids que celui des spécialistes. Donc n'importe qui a le droit d'y participer. Malgré cela, les sportifs sélectionnés dans chaque liste sont choisis par deux panels d'expert, "un pour le football féminin et un autre pour le football masculin" précise le site de la FIFA.

Les deux joueuses Amandine Henry et Wendie Renard, les deux partenaires à l'Olympique Lyonnais et en Équipe de France, sont nominées au titre de meilleure joueuse féminine. L'international français et champion du Monde, Kylian Mbappé, est lui dans la liste du meilleur joueur masculin.

Les entraîneurs sont également de la partie, car Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Équipe de France est nominé pour le prix d'entraîneur de la FIFA pour le football masculin. Du côté football féminin, Reynald Pedros, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, figure aussi parmi les nominés.