VIDÉO - Andorre-France : le but de Kylian Mbappé

et AFP

publié le 11/06/2019 à 21:19

Aligné d'entrée par Didier Deschamps en Andorre, comme seulement trois autres des titulaires de la débâcle en Turquie trois jours plus tôt (Paul Pogba, Antoine Griezmann et Hugo Lloris), Kylian Mbappé a placé les Bleus sur la bonne voie, mardi 11 juin. Lancé sur le côté droit par Griezmann, l'attaquant parisien de 20 ans a trompé le gardien Josep Antonio Gomes d'un subtil ballon piqué du pied droit (11e minute).



Mbappé calmera ainsi les critiques émises après son match en Turquie, où les Champions du Monde n'ont pas cadré un seul tir durant plus de 90 minutes. Le sélectionneur lui a maintenu sa confiance en l'alignant à gauche de l'attaque française ; Wissam ben Yedder occupe le poste d'avant-centre, Florian Thauvin celui d'ailier droit.

C'est le 13e but du natif de Bondy en équipe de France (33 sélections), le 3e dans ces éliminatoires de l'Euro 2020.