publié le 08/06/2019 à 19:45

Favoris du groupe H des éliminatoires de l'Euro 2020 au moment du tirage au sort, la France et la Turquie ont confirmé leur statut en remportant leurs deux premiers matches, les Bleus en Moldavie (1-4) et face à l'Islande (4-0), les Turcs en Albanie (2-0) et face aux Moldaves (4-0).



Ce sont donc les deux premiers du groupe ( 6 points chacun) devant l'Albanie et l'Islande (3) qui s'affrontent dans l'enceinte surchauffée de Konya (42.000 places), en pleine Anatolie. Les champions du monde français, privés de N'Golo Kanté, blessé, devront maîtriser leurs nerfs.

Un nul ne serait pas une catastrophe puisque les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la compétition de l'an prochain. Mardi 11 juin, Deschamps et ses hommes termineront la saison en Andorre. En septembre, l'Albanie (le samedi 7) et Andorre (mardi 10) viendront au Stade de France pour la suite de cette campagne de qualifications qui s'achèvera le 17 novembre.