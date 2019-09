On refait le monde

Pour le moment, le bizuth de la semaine a du mal à se projeter sur son avenir avec le maillot bleu sur le dos. "Il faut déjà que je montre mes qualités à l’entraînement… L'Euro 2020 ? On verra si dans un an je pourrai encore être sélectionné . J’espère tout donner avec cette Équipe de France", a conclu Jonathan Ikoné.

Si l'attaquant du LOSC "ne croyait pas" à sa présence sur la liste de Didier Deschamps , il a très vite dû se rendre à l’évidence : "L'équipe de France, c’est un autre monde. En arrivant ici, il y a à la fois de l’excitation et la boule au ventre", indique-t-il. Son seul regret pour cette sélection est de ne pas évoluer aux côtés de son ami Kylian Mbappé sur les pelouses de Clairefontaine. "C’est un joueur avec qui j’ai joué toute mon enfance (à Bondy), ça aurait pu être encore mieux de le retrouver en Équipe de France !", sourit le jeune joueur lillois. À 21 ans, il savoure son arrivée chez les Bleus, alors que Kylian Mbappé est éloigné des terrains par une blessure à la cuisse . "J’espère que ça ne sera pas ma dernière sélection, pour qu’un jour on rejoue dans la même équipe", confie-t-il.

Dans un entretien accordé à M6 et RTL, Jonathan Ikoné se confie sur sa première convocation en équipe de France , sa découverte du groupe champion du monde, et sur les liens qui l'unissent à Kylian Mbappé.

"L'équipe de France, c'est un autre monde", confie Jonathan Ikoné

Dans un entretien accordé à M6 et RTL, Jonathan Ikoné, attaquant du LOSC et nouvelle recrue de l'équipe de France, se confie sur son arrivée, ses liens avec Kylian Mbappé et son avenir avec les Bleus.

