FFF : Noël Le Graët mis en retrait temporairement, l'intérim assuré par Philippe Diallo

Noël Le Graët n'est plus le président de la Fédération française de football, temporairement du moins. Trois jours après avoir déclaré n'en avoir "rien à secouer" de l'avenir de Zinédine Zidane et de la rumeur envoyant le Ballon d'Or 1998 à la tête de la sélection brésilienne, et avoir assuré qu'il ne lui "aurait pas répondu au téléphone" s'il l'avait appelé, le dirigeant de 81 ans a été mis sur la touche par le Comité exécutif de la FFF, mercredi 11 janvier.

Celui qui dirige son quatrième mandat (jusqu'en 2024) et est en poste depuis 2011 est "mis en retrait" jusqu'à ce que les conclusions de la mission d'audit lancé par le ministère des Sports pour laquelle il a été entendu mardi 10 janvier. Ce rapport est attendu pour la fin du mois. Outre ses propos sur Zidane, Le Graët est accusé de harcèlement sexuel. Le témoignage de l'agente Sonia Souid n'a fait qu'accabler encore un peu plus le président octogénaire.

C'est le vice-président Philippe Diallo, 59 ans, qui va assurer l'intérim à la présidence de la "3F". Selon Pascal Praud, "c'est un homme qui connaît bien le football puisqu'il a joué au FC Nantes dans ses jeunes années (...) Il a fait Sciences Po à Paris et il a fait sa carrière dans le football en étant le directeur de l'Union des clubs professionnels de football, qui est un syndicat (...) C'est un homme de dossiers, un homme qui fait l'unanimité par ses qualités professionnelles et son expertise sur les dossiers".

La FFF mérite un président à la hauteur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement

Avant la réunion du Comex, des membres des "dégommeuses", équipe composée majoritairement de lesbiennes et de personnes transgenre, ont brandi devant le siège de la FFF des pancartes hostiles à Le Graët sur lesquelles on pouvait lire notamment "Le Graët : le Père Noël est une ordure", "Harcèlement sexuel, Le Graët démission".

Dans ce contexte explosif, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a estimé que la FFF "mérit(ait) un président à la hauteur (...) qui permette de donner une bonne image du football français à travers la planète". La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait déjà eu des mots très durs envers Le Graët, pointant des "sorties de route" successives et appelé le Comex à "prendre ses responsabilités".

