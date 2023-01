Zinédine Zidane : loin des polémiques, quel est le quotidien madrilène de l'icône du foot français ?

Au chômage depuis près de deux ans, le quotidien de Zinédine Zidane est somme toute assez banal. C'est quelqu'un qui essaie de mener une vie la plus normale possible. Il vit à Madrid entouré de sa femme, Véronique, avec qui il fait beaucoup de yoga en portant un magnifique jogging violet fluo.

L'ancien joueur de l'Équipe de France va également régulièrement voir ses quatre fils jouer au football : Enzo, qui joue dans la banlieue de Madrid, ainsi que Théo et Elyaz, qui évoluent au Real Madrid. Mais "Zizou" porte généralement une casquette et tente de se cacher pour éviter les foules et les regards.

Zinédine Zidane fait aussi beaucoup d'aller-retour à Marseille pour voir sa famille et en profite pour se rendre au Z5, son club d'urban foot, géré par sa sœur à Aix-en-Provence. Il met vraiment à profit cette période de chômage choisi pour s'occuper de ses proches.

Enfin, autre occupation majeure du footballeur : s'occuper d'Apollo, son bichon maltais. Il se prend souvent en photo avec lui, c'est un peu son sixième amour.

Une personne timide, réservée

Zidane habite dans un quartier huppé et ultra-sécurisé au nord de Madrid, où il dispose d'un terrain de footballeur et de paddle, un sport à la mode où il s'adonne beaucoup. Il aime également s'y occuper de sa petite-fille, Zia, même s'il n'a pas vraiment le profil classique du grand-père.

Au final, il sort très peu. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les lumières, qui est timide et réservé, mais qui, dès qu'il sort, est reconnu et créé des mouvements de foule. Sortir ne l'intéresse donc pas. Quand il va à l'ambassade, il passe même par une porte dérobée pour ne déranger personne.