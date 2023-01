Noël Le Graët : “On ne peut pas manquer de respect à Zinédine Zidane”, clame Hugo Lloris

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, est de plus en plus menacé. Au lendemain de l'annonce de la prolongation de contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, il a utilisé des mots durs pour parler de Zinédine Zidane. "Je n'en ai rien à secouer" de Zidane, a-t-il déclaré sur RMC, ajoutant qu'il "ne l'aurait même pas pris au téléphone" si ce dernier avait tenté de le contacter.

Cette déclaration a déclenché un tollé international. Après la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'était au tour de l'ex-capitaine des Bleus, Hugo Lloris de s'exprimer, lundi 9 janvier. "Il y a des choses qui sont inappropriées et pour le coup, on ne peut pas manquer de respect à des anciens joueurs de l'équipe de France, encore plus à une légende internationale comme Zinédine Zidane", a-t-il lancé lors d'une interview à TF1.

Dans cette même interview, il annonce prendre sa retraite internationale. "Après quatorze ans à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout. J'aurais préféré finir ma carrière avec un nouveau titre de Champion du monde, mais je préfère retenir le positif : on a rendu les Français très fiers", a-t-il livré au micro de TF1.

