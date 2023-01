Noël Le Graët : "C'est peut-être le dérapage de trop", estime le journaliste Etienne Moatti

Embarqué dans une nouvelle polémique après son interview dans l'émission de Marion Bartoli sur RMC, dimanche 8 janvier, Noël Le Graët a présenté des excuses à Zinédine Zidane. Mais la question de son avenir à la tête de la Fédération française de football reste posée. L'homme de 81 ans, en poste jusqu'en 2024, semble de plus en plus fragilisé. "Il me semble très compliqué pour lui de continuer", estime ainsi pour le journaliste Etienne Moatti,

"Aujourd'hui, Noël Le Graët présente des excuses qui sont un tout petit peu courtes quand même par rapport à tout ce qui s'est passé, pas simplement hier, mais depuis plusieurs mois, avec des dérapages un peu habituels de sa part, développe le grand reporter au journal L'Équipe. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer, mais aujourd'hui, il y a véritablement une rupture".

"C'est peut-être le dérapage de trop, c'est peut-être celui qui va devoir le conduire à quitter ses fonctions, poursuit Etienne Moatti. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde du football - où on l'a beaucoup respecté parce que c'est un grand dirigeant qui a eu des actions très fortes depuis 30 ans, mais qui aujourd'hui semble un petit peu en roue libre -, mais aussi dans le monde politique, on sent qu'il est complètement lâché. Abandonné évidemment par la ministre des Sports, qui a mandaté un audit sur la gestion de la Fédération, mais aussi par l'Élysée. Donc sa situation va devenir très compliquée".

