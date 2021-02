FC Barcelone : Lionel Messi gagne 380.299 euros bruts par jour

et AFP

publié le 31/01/2021 à 20:50

Ce sont des sommes astronomiques. Le quotidien espagnol El Mundo vient de révéler le détail du contrat pharaonique signé par le footballeur du FC Barcelone Lionel Messi en novembre 2017.



Le capitaine argentin aura touché 555.237.619 euros bruts d'ici le 30 juin 2021, dont "la somme de son salaire fixe, des droits d'image, une série de primes de plusieurs millions d'euros inédites jusqu'à ce jour, des honoraires et une ribambelle de bonus qui dépendent de divers objectifs", selon le journal.

D'après les calculs du quotidien, ce salaire se chiffre à "environ 297 millions d'euros" net. Sans compter les droits d'image, Lionel Messi empoche ainsi 138,8 millions d'euros bruts (74,9 millions d'euros nets) chaque année, selon El Mundo. Soit 380.299 euros bruts par jour (210.297 euros nets).

Comme pour beaucoup de joueurs, le contrat de Messi comporte des clauses spéciales activées si le joueur atteint l'objectif. Si Messi remporte la ligue des champions, il empoche directement 3,5 millions d'euros en plus. Il obtient 2,4 millions d'euros en cas de première place en Ligua, et enfin 591.442 euros pour une coupe du Roi.

"Plus gros contrat de l'histoire du sport"

Le contrat de Messi avec le Barça, long de 30 pages, est le "plus gros contrat de l'histoire du sport" selon le quotidien espagnol. Il était resté secret jusqu'à aujourd'hui. Ces révélations font sensation en Catalogne, dans un club sérieusement endetté et toujours sans président, à cinq mois seulement de la fin de contrat du joueur, et alors que Messi est officiellement autorisé à négocier avec d'autres clubs depuis le 1er janvier 2021.

Fin août 2020, Messi avait demandé à quitter le FC Barcelone après la lourde défaite reçue face au Bayern de Munich (8-2). Il avait alors demandé à la direction du club de résilier son contrat, mais le président de l'époque Josep Maria Bartomeu l'avait forcé à rester.

Le Paris-Saint-Germain et Manchester City avaient notamment été cités comme les destinations potentielles de l'attaquant argentin, aujourd'hui âgé de 33 ans. Fin janvier, le directeur sportif du PSG, Leonardo, disait suivre le dossier Messi "de près". Il y a quelques mois, l'attaquant brésilien et ancien coéquipier de Messi, Neymar, avait annoncé vouloir rejouer avec lui. Une phrase qui a alimenté les rumeurs concernant une arrivée de l'Argentin à Paris. Les prochains mois seront donc décisifs.