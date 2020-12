PSG : "Je veux rejouer avec Messi", lance Neymar

Crédit : ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Messi et Neymar avec le FC Barcelone en 2017

publié le 03/12/2020 à 08:29

Est-ce une invitation à Lionel Messi ou un appel du pied au FC Barcelone ? Mardi soir Neymar a donné du grain à moudre aux spéculateurs du marché des transferts. Au sortir d'une victoire Ô combien importante contre Manchester United (3-1), le Brésilien a exprimé son envie de rejouer à nouveau avec Lionel Messi, son ancien coéquipier du FC Barcelone.

"C'est ce que je veux le plus, pouvoir prendre du plaisir avec lui encore. Ça pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème ! Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. Il faut qu'on le fasse l'année prochaine", a-t-il dit au micro d'ESPN. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, Neymar invite-t-il publiquement Lionel Messi à le rejoindre dans le club de la capitale ?

Possible quand on sait que de son côté, l'Argentin était disposé cet été à quitter le Barça où il évolue depuis 2000. Fortement pressenti à Manchester City, Messi avait également été évoqué au PSG avant de choisir de rester une saison de plus au Barça. Du côté des supporters, ces quelques mots du Brésilien pourraient bien raviver leur rêve d'une attaque Messi-Neymar-Mbappé.

Mais si cette saison supplémentaire à Barcelone dissipe les velléités de départ de l'Argentin, le feuilleton du retour de Neymar au Barça pourrait bien repartir de plus belle.

¿Volverá pronto? Neymar dejó en claro que tiene muchas ganas de jugar con Messi nuevamente y dio fecha: "seguro el próximo año". pic.twitter.com/84uwWi7eyH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2020