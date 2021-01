publié le 05/01/2021 à 20:06

Premier rendez-vous devant la presse pour Mauricio Pochettino. L'Argentin, nommé coach du PSG après le licenciement de Thomas Tuchel, a donné ce mardi sa première conférence de presse, à la veille du match de Ligue 1 contre Saint-Étienne. Une rencontre où Pochettino compte bien se mettre dans le bain. "Nous affrontons demain un club historique. Ce sera une rencontre difficile", a-t-il noté.

L'ancien entraîneur de Tottenham s'est notamment dit prêt à relever le défi. "Le PSG est un des plus grands clubs du monde. Je me concentre sur notre premier match demain, pour le gagner. Ici j'ai les plus grands joueurs du monde et je suis disposé à en accueillir d'autres", a souligné l'Argentin dont les propos ont été relayés par le journal L'Équipe.

"En accueillir d'autres", a quel joueur le nouveau coach parisien fait-il allusion ? "Une arrivée de Messi ? On sait qu'avec les grands clubs comme Paris il y a beaucoup de rumeurs, là on vient juste d'arriver, on va essayer de s'adapter, on verra plus tard pour les rumeurs", a répondu Pochettino.

La LDC et le Barca dans le viseur

L'entraîneur argentin a également évoqué l'objectif principal du club de la capitale : soulever pour la première fois la ligue des champions, qui se refuse à lui depuis tant d'années. "La Ligue des Champions est un objectif pour nous, c'est la plus grosse compétition". Qui dit C1, dit forcément le choc qui attend les Parisiens face au FC Barcelone le 16 février prochain. "Aujourd'hui nous sommes en construction et avec le retour des joueurs indisponibles nous aurons un effectif incroyable et nous serons prêts pour le match contre Barcelone", a-t-il dit.

Neymar leader ?

Pour être le plus compétitif face au Barca de Lionel Messi, le PSG compte sur le retour de sa star Neymar, blessé. "Quand Neymar commencera à s’entraîner avec le groupe, nous trouverons la meilleure position pour lui afin qu'il puisse être le meilleur possible", explique l'Argentin. "Ce sont tous des leaders, il y a différentes façons d'exprimer le leadership et plus on aura de leaders dans l'équipe que ce soit au vestiaire ou sur le terrain et plus ça sera bénéfique pour le club", ajoute-t-il.

PoCKettino ou PoCHettino ? "Ça m'est égal"

L'entraîneur argentin a également répondu à une question sur la prononciation de son nom. "Pour moi c’est pareil. C’est comme les gens le sentent. En Français, c’est difficile. En Italie, c’est PoCKettino, en Argentine PoCHettino. Mais ça m’est égal", a-t-il dit.