FC Barcelone : Lionel Messi a demandé à résilier son contrat, annonce le club

publié le 25/08/2020 à 20:25

Ce sera, sans aucun doute, le feuilleton principal de ce mercato d'été 2020. Alors qu'un départ était évoqué par la presse internationale depuis plusieurs jours, le FC Barcelone confirme, ce mardi 25 août, que son capitaine argentin Lionel Messi a demandé "unilatéralement" une résiliation de son contrat.

Après plus de 700 matchs joués et 631 buts marqués sous les couleurs catalanes, le joueur argentin, six fois vainqueur du Ballon d'or, pourrait donc s'envoler. Le PSG et l'Inter Milan ont été évoqués comme éventuels points de chute.



Une clause, qui expirait le 10 juin 2020, était présente dans le contrat du joueur de 33 ans et lui permettait de rompre son engagement de façon unilatérale. Les avocats du joueur ont fait parvenir au club un fax dans lequel ils annoncent la volonté de Messi de résilier son contrat, mais le FC Barcelone considère que ceci n'est plus possible et que l'accord reste valide jusqu'au 30 juin 2021, a indiqué une source à l'AFP.

Les rumeurs de départs s'étaient multipliées après l'élimination humiliante du FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions, très largement battu par le Bayern Munich (8-2). D'après la presse sportive espagnole, Messi s'est réuni avec le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman, mi-août, et lui aurait indiqué qu'il se voyait "plus à l'extérieur qu'à l'intérieur" du club.

Lionel Messi pourrait aussi quitter la Catalogne si un club venait à payer sa clause libératoire, fixée dans son contrat à 700 millions d'euros. C'est ainsi que le Paris Saint-Germain était parvenu à arracher Neymar au FC Barcelone, en 2017, contre une somme de 222 millions d'euros.