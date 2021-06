publié le 11/06/2021 à 20:49

"Casse la démarche comme Samuel, Samuel Umtiti". Sitôt la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde 2018 face à la Croatie acquise, Vegedream diffuse son morceau Ramenez la coupe à la maison, qui devient quasi instantanément le tube de l'été pour célébrer les Bleus et faire la fête.

Près de trois ans plus tard, beaucoup des joueurs cités sont encore dans le groupe de Didier Deschamps : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté, "maestro" Prensel Kimpembe, Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann, mais plus Umtiti ni le deuxième par ordre d'apparition dans la chanson, Benjamin Mendy. Vegedream va-t-il faire une mise à jour ?

Deuxième morceau retenu dans cette playlist, J'préfère te prévenir de Lolywood est une parodie du tube de Francis Cabrel Je l'aime à mourir (1979). Sorti avant l'Euro 2016, il raconte l'histoire d'un supporter des Bleus annonçant à sa compagne que durant un mois sa vie va tourner exclusivement autour du ballon rond et qu'il va lui faire vivre un enfer.

"J'préfère te prévenir" : juste et drôle

"J'materai toutes les redifs, 100 fois les ralentis, j'deviendrais agressif surtout contre l'Italie, si on se fait sortir. Et évite de me dire 'C'est pas grave c'est qu'du foot' ou je te ferais dormir sur une aire d'autoroute, ça te f'ra réfléchir, ça t'fra réfléchir, j'préfère te prévenir". Mais le plus drôle - et le plus juste - est sans doute la chute, à voir absolument.

"Ô les champions, on est tous ensemble"

La troisième chanson, essentiellement connue pour son refrain, date du 23 avril 2002, juste avant une Coupe du monde désastreuse pour l'équipe de France. Le Tous ensemble de Johnny Hallyday s'est-il inscrit dans la mémoire collective en raison de son interprète, à la fois vénéré et caricatural ?

Le "Ô les champions, on est tous ensemble" revient en tout cas dans de nombreuses bouches lorsque l'on évoque les morceaux qui ont accompagné les Bleus. "C'est le grand jeu, la France est debout. Votre passion toujours nous rassemble. Allez les Bleus ! On est tous avec vous".

"Waka Waka" pour danser, "I will survive" pour les frissons

Pour terminer, deux tubes liés non pas à des championnats d'Europe mais à des Coupes du monde. D'abord le très entraînant Waka waka de Shakira pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud, où les Bleus n'avaient pas passé le premier tour et surtout boycotté un entraînement à Knysna.

Ensuite et enfin, le I will survive de Hermes House Band, reprise du tube de Gloria Gaynor. Comment ne pas penser aux deux buts de la tête de Zinédine Zidane en finale du Mondial 1998 face au Brésil en l'écoutant ? Au troisième but, libérateur, d'Emmanuel Petit ? À l'été qui s'en est suivi ? Frissons garantis pour ceux qui l'ont vécu.