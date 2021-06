Johnny Hallyday interprète sa version de "Me Olvide de vivir" de Julio Iglesias

publié le 04/06/2021 à 08:25

Je vous propose de retrouver une voix qui a eu énormément de succès en France à partir de la fin des années 70, un latin lover de légende, il a vendu 250 millions d’albums, c’est Julio Iglesias. En 1978, un an avant son tube Je n’ai pas changé, Julio Iglesias remportait un joli succès avec sa version espagnole de la chanson de Johnny Hallyday : J’ai oublié de vivre.

À force de jeter son cœur dans un micro, lui aussi portait les projecteurs comme une croix dans le dos : les paroles de Pierre Billon lui collaient à la peau. Julio Iglesias a traduit tout ça, la chanson est devenue Me Olvide de vivir et c’est notre pépite du jour. Un an après Johnny, Julio reprenait à sa manière J’ai oublié de vivre.

C’est la chanson qui ouvrait l’album Emociones de Julio Iglesias, gros succès en Espagne. Et 3 ans plus tard, Johnny a voulu rappeler que c’était sa chanson, il a donc lui-même enregistré la version de Julio Iglesias. On trouve ce morceau dans l’album collector Johnny Hallyday canta en castellano sorti en 1982. Johnny m’avait raconté qu’il aimait beaucoup cette chanson J’ai oublié de vivre, mais sur disque, il détestait la chanter sur scène parce qu’il s’ennuyait pendant qu’il l’interprétait, et je me souviens il me disait : "Pendant que je la chante, je pense à ce que je vais manger après".