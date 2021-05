Euro 2021 : l'Espagne avec Laporte mais sans Ramos ni aucun Madrilène

publié le 24/05/2021 à 16:34

Coup de tonnerre en Espagne et dans le monde du football, lundi 24 mai, avec l'annonce de la liste de l'Espagne pour l'Euro (11 juin-11 juillet) : Sergio Ramos, l'âme de la Roja, 180 sélections au compteur (23 buts) - le record -, n'a pas été retenu par Luis Enrique, à l'inverse du Français Aymeric Laporte, qui a récemment obtenu la naturalisation espagnole.

Près d'une décennie après le triplé Euro 2008, Mondial 2010, Euro 2012, le sélectionneur chamboule tout en décidant de se passer de son défenseur central et capitaine emblématique, pas complètement remis des pépins physiques qui ont pourri l'essentiel de sa saison, et va aborder l'Euro avec la nouvelle génération espagnole.

"Cela a été une décision difficile à prendre, mais Ramos n'a pas joué et ne s'est presque pas entraîné depuis janvier", s'est justifié Luis Enrique en conférence de presse. "Je l'ai appelé hier (dimanche), ça a été dur, difficile. Je me sens mal, parce qu'il est très professionnel et il aide beaucoup la sélection. Et il pourra encore l'aider dans le futur. Mais je dois chercher le meilleur pour le groupe".

Cela fait mal (...) mais il faut être honnête et sincère Sergio Ramos Partager la citation





Ramos, manquera donc sa première grande compétition internationale avec l'Espagne depuis 2005, date de ses premiers pas en sélection. "Après quelques mois pourris et une saison atypique et différente de tout ce que j'ai pu vivre dans ma carrière, voilà que s'ajoute l'Euro, a réagi Ramos sur les réseaux sociaux. J'ai lutté et travaillé chaque jour corps et âme pour pouvoir arriver à 100% avec le Real Madrid et la sélection, mais les choses ne vont pas toujours comme on veut".

"C'est mieux de se reposer, bien récupérer, et de revenir l'an prochain comme on l'a toujours fait, a ajouté le barbu de 1,84 m aux cheveux longs. Cela fait mal de ne pas pouvoir représenter ton pays, mais il faut être honnête et sincère", a ajouté Ramos. En fin de contrat le 30 juin et toujours en négociation pour prolonger avec le Real Madrid, Ramos a été absent pour cause de blessure durant presque toute la fin de saison.

Il a été blessé à la cuisse droite, au mollet gauche, a contracté la Covid-19 et, dernièrement, il a été touché aux ischio-jambiers gauches. Il n'a joué que cinq matches avec son équipe en 2021. Après avoir reçu le feu vert du Real la semaine dernière, il était dans le groupe du Real pour le dernier match de la saison samedi contre VIllarreal (2-1), mais n'est pas entré en jeu.

Présence aux JO ?

Son absence à l'Euro signifie-t-elle qu'il disputera les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'Espagne ? Luis Enrique n'a pas souhaité se prononcer, précisant que la sélection pour les JO (23 juillet-8 août) n'était pas de son ressort.

Cette décision sera d'autant plus difficile à avaler pour Ramos que le capitaine merengue manque une occasion unique de jouer l'Euro devant son public, en Andalousie : l'Espagne disputera ses rencontres à Séville, tout près du lieu de naissance de Ramos (Camas).

Aucun joueur du Real

Par ailleurs, et pour la première fois de son histoire, la Roja abordera une compétition internationale sans aucun joueur du Real. Les éternels grognards du Barça, Sergio Busquets (32 ans) et Jordi Alba (32 ans), feront donc office de vétérans dans cette liste rajeunie, qui tentera de jouer les trouble-fête pour jouer des coudes parmi les grands favoris pour la victoire finale.



Le sélectionneur espagnol, revenu à son poste à l'automne 2019 après avoir pris une pause durant l'été pour le décès de sa fille, a pu tester beaucoup de jeunes talents ces derniers mois, et en a appelé un grand nombre pour l'Euro : Eric Garcia, Mikel Oyarzabal, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo et Ferran Torres, entre autres. On note aussi la présence du Parisien Pablo Sarabia.

Laporte est bien là

L'autre grande annonce de Luis Enrique est la présence du défenseur franco-espagnol Aymeric Laporte. Appelé à trois reprises en équipe de France mais sans jamais disputer de match, le défenseur de Manchester City, naturalisé grâce à une procédure accélérée il y a quinze jours, a donc officiellement choisi l'Espagne.



Son arrivée "n'a rien à voir" directement avec l'absence de Ramos, a assuré Luis Enrique, bien que les deux joueurs évoluent au même poste, en défense centrale. Et l'absence surprise de Ramos confirme le renouveau souhaité par Luis Enrique et amorcé lors des dernières fenêtres internationales. L'Espagne retrouvera à l'Euro dans le groupe E la Suède, la Pologne et la Slovaquie.

La liste de 24 joueurs de l'Espagne pour l'Euro :

Gardiens :

David De Gea (Manchester United), Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton)



Défenseurs :

José Gaya (Valence), Jordi Alba (FC Barcelone), Pau Torres (Villareal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético de Madrid)



Milieux de terrain :

Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri (Manchester City), Thiago Alcantara (Liverpool), Pedri (FC Barcelone), Koke (Atlético de Madrid), Fabian Ruiz (Naples)



Attaquants :

Gerard Moreno (Villareal), Alvaro Morata (Juventus Turin), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (PSG)