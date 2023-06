DIAPORAMA - Benzema, Messi, Ramos… Ces stars du football qui sont ciblées par l'Arabie saoudite

L'ex-gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris le 3 avril 2023

La Saudi Pro League pourrait attirer plusieurs grands noms du football mondial dans les jours et les semaines à venir. L'Arabie saoudite aurait ainsi établi une liste de "plus de dix stars" du ballon rond à recruter pour renforcer les clubs de son championnat.

Visiblement, l'arrivée d'un certain Cristiano Ronaldo n'a pas totalement contenté l'appétit du royaume. L'ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United a signé l'hiver dernier dans le club saoudien d'Al-Nassr. Le recrutement du quintuple Ballon d'Or a mis un coup de projecteur sur le championnat saoudien.

L'Arabie saoudite espère voir débarquer Karim Benzema. C'est une certitude, l'attaquant français n'évoluera plus au Real Madrid la saison prochaine. L'ex-Lyonnais se serait vu proposer un contrat de 200 millions d'euros sur deux ans pour rejoindre le royaume et le club d'Al-Ittihad.

Les Français appréciés

Les champions du monde français N'Golo Kanté et Hugo Lloris seraient aussi ciblés par l'Arabie saoudite. Si l'ex-gardien des Bleus a encore un an de contrat avec son club de Tottenham, il n'a pas écarté la possibilité de quitter Londres cet été.

Face à Clermont, Lionel Messi a disputé le dernier match de sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Et l'Arabie saoudite rêve d'attirer le champion du monde argentin, libre de s'engager où il le souhaite. La confrontation Messi-Ronaldo pourrait reprendre, cette fois-ci du côté de la Péninsule arabique. Mais le FC Barcelone, ancienne maison de Messi, espère aussi recruter son ancienne gloire.

À l'image de Messi, Sergio Ramos, deux ans après son arrivée dans la capitale, va aussi quitter le PSG. L'Espagnol est annoncé du côté d'Al-Nassr, tout comme Luka Modric. Les deux anciens coéquipiers au Real Madrid retrouveraient Cristiano Ronaldo au sein de la formation saoudienne.

Des joueurs proches de la fin de carrirèe

"L'objectif est de mettre en place une ligue très forte et compétitive et d'élever le niveau des clubs saoudiens", a expliqué un membre du gouvernement au sujet de cette stratégie. Tous ces joueurs approchent de la fin de carrière et affichent des palmarès prestigieux.

Les Espagnols Jordi Alba et Sergio Busquets, l'Argentin Angel Di Maria ou encore le Brésilien Roberto Firmino seraient présents dans cette "fameuse liste". Les recrutements de ces "gloires du ballon rond" ne concerneraient que cinq clubs de Saudi Pro League : Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Ittihad et Al-Ahly.