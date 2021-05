publié le 21/05/2021 à 18:01

Didier Deschamps a eu raison de rappeler Karim Benzema en équipe de France après plus de cinq ans de mise au ban. Tel est le sentiment d'une majorité de Françaises et de Français (57%), trois jours après l'annonce de la liste des Bleus retenus pour l'Euro (11 juin-11 juillet) par le sélectionneur et la surprise du retour de l'attaquant du Real Madrid.

Avec l'ancien Lyonnais, dont la cote de popularité remonte en flèche, l'équipe de France sera "plutôt meilleure", pensent aussi 65% des sondés et 77% des amateurs de football. Pas sûr selon eux en revanche que la présence de "KB9" profite à l'image des champions du monde et à l'ambiance dans le groupe. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 20 et vendredi 21 mai 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 391 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Deschamps a eu raison de rappeler Benzema

Surprise du chef qui s'est dessinée au fur et à mesure qu'avançait la journée du mardi 18 mai, l'officialisation de la présence de Karim Benzema dans la liste des 26 Bleus est validée par une majorité de Françaises et de Français : près de 6 sur 10 (57%) pensent que le sélectionneur a bien fait de changer d'avis au dernier moment. Les 18-24 ans sont encore plus satisfaits de ce choix (72%), de même que les amateurs de football (68%).

Deschamps a eu raison de rappeler Benzema Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. L’équipe de France sera meilleure

65% des Français et 77% des amateurs de football jugent que l’équipe de France sera meilleure avec l'attaquant du Real Madrid (33 ans) qui a encore inscrit 29 buts toutes compétitions confondues dans un club où il fait figure de leader. Ce résultat montre un basculement de l’opinion en comparaison à notre mesure d’avril 2016.

À l'époque, seuls 30% des Français considéraient que l’équipe nationale serait plutôt meilleure avec Karim Benzema tout comme 25% des amateurs de football. Ce retournement de l’opinion peut être relié autant à ses performances sportives qu’à son implication majeure dans la vie du vestiaire d’un des plus grands clubs du monde.

L’équipe de France sera meilleure avec Benzema Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Une bonne chose pour l'équipe, pas pour l'ambiance

Le retour en équipe nationale d’un joueur qui compte 81 sélections et 27 buts et figure dans le top 5 des joueurs les plus titrés avec le Real Madrid est donc accueilli comme une bonne chose sur le plan sportif. De même, 68% des Français et 80% des amateurs de football jugent que ce retour est une bonne chose pour permettre à la France de remporter l’Euro 2021 et d’atteindre l’objectif d’un deuxième doublé Mondial-Euro après celui de 1998-2000.

En revanche, les Français restent à convaincre sur la pertinence du retour de Karim Benzema sur le plan extra-sportif. Seuls 49% jugent que son rappel est une bonne chose pour l’image de l’équipe de France et 51% estiment que c’est même plutôt une mauvaise chose pour l’ambiance dans le groupe France.

Les amateurs de football sont moins critiques et se rappellent probablement que celui qui fut leur joueur préféré de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2014, peut également être un plus pour la vie de la sélection. 60% d'entre eux pensent ainsi que c'est une bonne chose pour l’image de l’équipe de France et 54% une bonne chose pour l’ambiance.

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Une popularité en forte hausse

Indicateur marquant de la réconciliation en bonne voie entre les Français et Karim Benzema, sa popularité explose. En comparaison avec notre mesure de novembre 2015 au moment où l’affaire de la "sextape" a éclaté, les bonnes opinions à l’égard de l’attaquant du Real Madrid progressent de 30% chez les Français pour s’établir à 45%, et de 34 points chez les amateurs de football (57%).



Ses performances sportives et son rôle dans la vie du groupe France à l’occasion de l’Euro pourraient même lui permettre de retrouver les niveaux de popularité records mesurés lors de la Coupe du monde 2014 : 56% des Français et 70% des amateurs de football avaient alors une bonne opinion de lui.

Benzema : une popularité en forte hausse Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama