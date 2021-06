L’arbitre espagnol Carlos Del Cerro Grande (D) s’entretient avec Paul Pogba (C) lors du match du groupe F de l’UEFA Euro 2020 entre la France et l’Allemagne à Munich, le 15 juin 2021.

Première réussie pour les Bleus, qui se sont imposés ce mardi 15 juin face à une belle équipe allemande (1-0). Une rencontre illuminée par le trio du milieu de terrain emmené par un Paul Pogba étincelant : "J'ai été impressionné, il a crevé l'écran, le poste de radio, il a marché sur la rencontre", lâche Éric Silvestro, impressionné par le niveau du Français hier soir notamment en première période :"C'est lui qui est à l'origine de l'ouverture du score grâce à un extérieur du pied fantastique, on aurait dit un Dieu au milieu des autres", poursuit le journaliste sportif.

"C'est une victoire collective avant tout", a-t-il ajouté. Il a également tenu à souligner la force collective de cette équipe :"Pour réaliser une performance aussi aboutie, l'Équipe de France a dû revêtir son costume de champion du monde et tous les joueurs ont répondu présent... La bataille a été remportée au milieu de terrain et en défense avec une nouvelle fois aucun but encaissé", a-t-il relevé.

À noter que le trio d'attaque tant redouté par les adversaires est resté muet devant le but hier soir, mais il s'est parfaitement fondu dans le collectif :"C'est la petite frustration de la soirée, l'étincelle n'est pas venue du trio d'attaque mais les trois joueurs ont beaucoup œuvré. Griezmann a énormément défendu, Benzema et Mbappé auraient pu être crédités d'un but chacun mais l'arbitre en a décidé autrement, c'est de bon augure pour la suite", conclut le spécialiste. Le prochain rendez-vous des tricolores est prévu pour ce samedi à 15h à Budapest contre la Hongrie.