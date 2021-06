Euro 2021 - France-Allemagne : pourquoi les Bleus n'ont finalement pas posé le genou à terre

Quelques heures avant le début du match France-Allemagne ce mardi 15 juin, quelques voix, principalement parmi des politiques de droite et d'extrême-droite, s'étaient levées pour s'opposer à la décision des Bleus de poser un genou au sol avant le début de la rencontre. Si la sélection allemande prévoyait également d'effectuer ce geste, popularisé pour marquer une opposition au racisme, Serge Gnabry a finalement donné le coup d'envoi de la rencontre sans attendre.

Un changement d'avis de la part des joueurs ? Interrogé après la victoire française (1-0), le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, a parlé d'une "décision collective". "Si on doit le faire, on doit tous le faire. Toutes les nations doivent le faire, avec l'appui de l'UEFA", a expliqué le gardien de but, interrogé par RMC. Il a notamment pris pour exemple le championnat anglais, dans lequel il évolue avec les Tottenham Hotspurs, et où les clubs ont, ensembles, pris la décision de systématiquement poser un genou au sol avant les rencontres.

"Cela ne veut pas dire qu'on ne soutient pas la cause, a précisé Hugo Lloris, on ne veut surtout pas de racisme dans le sport ou dans la société". Si certaines sélections choisissent en effet de ne pas mettre un genou au sol avant les matchs, d'autres, comme les Anglais, ont annoncé leur intention de le faire tout au long du tournoi.