Lorenzo Insigne et Ciro Immobile avec l'Italie à Bologne le 4 juin 2021

L'Italie sérieux outsider de cette Euro après avoir manqué la dernière coupe du monde ? Cinq jours après leur démonstration offensive (3-0) lors du match d'ouverture face à la Turquie, les partenaires de Giorgio Chiellini ont d'abord l'occasion de se qualifier pour les 8es de finale en cas de victoire face à la Suisse, mercredi 16 juin (21h), toujours au Stadio Olimpico de Rome.

La Squadra Azzura espère parallèlement confirmer sa solidité défensive face à des Helvètes qui ont, eux, craqué en concédant le nul (1-1) face au Pays de Galles après avoir ouvert le score. Le sélectionneur italien Roberto Mancini n'est par ailleurs plus qu'à deux matches d'égaler le record national de 30 matches sans défaite, vieux de plus de 80 ans (1935-1939).

Dans l'autre match du groupe A (18h), les Turcs voudront se remettre de leur déculottée inaugurale face à des Gallois en principe plus abordables. À Bakou, avec un public qui s'annonce acquis à leur cause, les coéquipiers de Burak Yilmaz et Hakan Calhanoglu ont besoin d'une victoire pour viser la qualification, comme 2e de groupe ou comme un des quatre meilleurs 3es.

La Finlande également en 8es en cas de succès

La journée s'ouvre par Finlande-Russie à Saint-Pétersbourg (15h). Les Finlandais de Markku Kanerva, qui disputent le premier championnat d'Europe de l'histoire de leur pays, sont co-leaders du groupe avec la Belgique grâce à leur victoire (1-0) face au Danemark, certes dans un contexte bien particulier après l'attaque cardiaque du Danois Christian Eriksen. Pour les Russes, il s'agit de se relancer après la lourde défaite contre les Belges (3-0). Faute de quoi le petit poucet finlandais entreverra les 8es.

Euro 2021 : le programme de mercredi 64 juin

15h00 : Finlande - Russie à Saint-Pétersbourg (groupe B)

18h00 : Turquie - Pays de Galles à Bakou (groupe A)

21h00 : Italie - Suisse à Rome (groupe A)