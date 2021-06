Euro 2021 : "la Mannschaft a donné du fil à retordre" aux Bleus, selon Philippe Sanfourche

Français et Allemands se sont livrés un des duels les plus relevés depuis le début de cette Euro 2021, dans un match où les Bleus sont parvenus à s'imposer sans trembler (1-0), ce mardi 15 juin à Munich.

L'équipe de France a justifié son statut de favori en s'imposant contre une sélection allemande en pleine reconstruction après une sortie dès la phase de poules lors de la Coupe du monde 2018, mais qui a fait preuve d'abnégation contre les champions du monde en titre.

"Si on a assisté à un grand match, c'est parce que l'adversaire était à la hauteur", souligne Philippe Sanfourche, journaliste pour RTL présent à Munich pour ce premier match français de l'Euro. Si ce dernier note que "la Mannschaft a donné du fil à retordre", il note que la "défense de fer" française a permis de contenir les offensives allemandes.

Malgré le retour de Karim Benzema et les changements attendus dans le jeu des Bleus, "on a retrouvé les valeurs de collectif et de combat" qui avait mené la France à leur succès mondial en Russie il y a 3 ans, souligne Philippe Sanfourche.

Un joueur s'est particulièrement distingué, selon le journaliste, dans cette soirée réussie pour les Bleus : Paul Pogba. Irrégulier en club, Pogba a montré que, "s'il évoluait à ce niveau tout le temps, il n'y aurait pas de débat sur le Ballon d'or", a-t-il noté.