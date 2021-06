Euro 2021 : Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition

Un record de plus est tombé. Cristiano Ronaldo est devenu, mardi 15 juin, le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, devant le Français Michel Platini, en marquant un doublé contre la Hongrie, pour le premier match du Portugal dans la compétition.

L'attaquant portugais, désormais auteur de 11 buts a dépasse l'ancien ballon d'or français, Michel Platini, auteur de 9 buts, tous marqués lors de l'euro 1984. Avec ces 11 buts, Cristiano Ronaldo égale même le nombre de buts de la Hongrie dans la compétition depuis sa création en 1958. Enfin, l'attaquant de la Juventus Turin a marqué dans huit matchs de l'euro différents, un record également. Le tout, à 36 ans.



Dans la Ferenc-Puskas Arena comble (environ 68.000 spectateurs), le quintuple Ballon d'or a également battu son propre record de matches joués dans un Euro (22) et marqué son 105e but en 176 sélections. Le premier est intervenu à la 87e et le second à la 92e minute sur penalty. La Seleção, qui a longtemps peiné contre des Hongrois accrocheurs, s'est finalement imposé 3-0 pour son match d'entrée.

Mais la principale ambition du "serial buteur" portugais sur cet Euro sera de conserver le titre de 2016 remporté en France. Seule l'Espagne a réussi cette performance en 2008 et 2012.