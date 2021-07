Euro 2021 : 3 records qui pourraient tomber lors de la finale Italie-Angleterre

Dans un format inédit avec des matches dans 11 pays, cet Euro 2021 aura été unique à bien des égards. Quel que soit le résultat de la finale entre l'Angleterre et l'Italie, ce dimanche 11 juillet à Wembley (21h), il s'agira de l'édition avec le plus grand nombre de buts de l'histoire du tournoi, avec un total de 140 réalisations à un match de la fin.

L'Euro 2021 est également l'édition avec le plus grand nombre de buts inscrits par matches depuis 1976. 2,8 buts par rencontre ont été marqués pour le moment. En cas de 0-0 lors de la finale, cette statistique baisserait à 2,75, ce qui resterait la meilleure moyenne depuis l'introduction des phases de groupe. De 1960 à 1976, seulement quatre rencontres étaient disputées au total lors des tournois.

Les deux finalistes, l'Angleterre et l'Italie, pourraient eux aussi signer une édition record. Après un tournoi très réussi, l'une et l'autre sélection peuvent aller chercher des records ce dimanche.

1. Le plus faible nombre de buts concédés

Si la sélection anglaise "ramène le football à la maison", comme le chantent les supporters des Three Lions, elle le devra en grande partie à sa défense de fer. Les filets de Jordan Pickford n'avaient pas tremblé jusqu'au magnifique coup-franc du danois Mikkel Damsgaard à la 30e minute de la demi-finale.

Les Anglais ne deviendront pas la première équipe à terminer un Euro sans encaisser de but. Ils pourraient cependant être la deuxième équipe seulement à remporter le tournoi en ayant pris qu'un but, après l'Espagne en 2012. Depuis 1980 et l'introduction des matches de poule, trois équipes seulement ont terminé la compétition avec un seul but encaissé : l'Italie en 1980, la Norvège en 2000 et l'Espagne en 2012.

2. Le plus grand nombre de victoires

L'Italie et l'Angleterre ont tous les deux remporté cinq de leurs six matches dans la compétition sans passer par une séance de tirs au but. Grâce à cela, ils ont d'ores et déjà rejoint la France (en 1984, 2000 et 2016) et l'Espagne (en 2008) au rang des équipes qui ont gagné le plus grand nombre de matches en une seule édition.

Si l'une des deux sélections parvient à s'imposer dans le temps réglementaire ou en prolongations, elle deviendra, seule, la détentrice du record du nombre de matches remportés en un tournoi. Aucune ne pourra cependant égaler la performance des Français de Michel Hidalgo en 1984, qui avaient remporté l'ensemble de leurs matches dans la compétition.

3. La meilleure différence de but

Solides en défense, efficaces en attaque, Anglais et Italiens ont soigné leurs différences de buts lors du tournoi. La meilleure équipe est, pour l'heure, l'Espagne de 2012, qui avait inscrit 11 buts de plus qu'elle n'en avait encaissé.



À ce stade, les Anglais présentent une différence de +7. Il faudra donc une victoire par une marge de plus de quatre buts pour égaler le record de la Roja. Un scénario improbable. L'Italie, en revanche, a déjà une différence de +9. Une victoire par deux buts d'écart ou plus, et le record leur appartient.