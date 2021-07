Euro 2021 : l’élimination précoce des Bleus coûte plusieurs millions à la FFF

Mbappé, Griezmann et Pogba, trois tauliers des Bleus lors de l'Euro 2021

Mauvaise nouvelle pour les comptes de Fédération française de football. Avec son élimination en huitièmes de finale face à la Suisse lors de l'Euro de football, la France va toucher environ 12 millions d'euros de la part de l'UEFA, contre 28 millions si les Bleus avaient gagné l'Euro.

Sur ces gains, 30% sont reversés aux joueurs. Le reste va à la fédération. De l'argent non perçu qui aurait pu servir à aider les petits clubs français, les ligues régionales ou encore à former des éducateurs. Une somme non négligeable après une année difficile pour le football amateur en perte de licenciés.

L'autre conséquence, c'est pour les diffuseurs de matchs à la télévision, c'est à dire le groupe TF1 et M6. Le manque à gagner sur les recettes publicitaires est de trois à cinq millions d'euros par match depuis la défaite des Bleus.

Les sponsors ne sont pas épargnés non plus

Enfin, les sponsors et les partenaires de l'Équipe de France ne sont pas épargnés. Au-delà des sommes investies, ces marques perdent en visibilité. Selon le comparateur de prix en ligne Idealo, la demande sur le maillot des Bleus a baissé de moitié depuis la sortie de l'Euro.