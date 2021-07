Euro 2021 : les joueurs anglais à suivre

Ils sont sur un petit nuage depuis leur qualification pour la finale. Après avoir battu le Danemark 2-1 au terme des prolongations, les Anglais affronteront dimanche 11 juillet la Squadra Azzurra pour tenter d'aller chercher leur premier titre européen, qui se disputera chez eux, au mythique Stade de Wembley, à Londres.

Quatrième au classement FIFA, l'Angleterre figure parmi les nations du football qui font peur. Pourtant, entre l'Euro et la Coupe du Monde, les Three Lions ne possèdent qu'un seul titre à leur compteur. Celui de Champion du Monde en 1966. Depuis, l'attente se fait longue. Les Anglais ont l'habitude d'atteindre les demi-finales ou quarts de finale lors de compétitions internationales, mais ne vont jamais au-delà.

Cet Euro 2020 est donc l'occasion pour l'Angleterre de briller face aux redoutables hommes de Roberto Mancini. Pour ce faire, les supporters pourront compter sur ces joueurs anglais qui ont marqué l'Euro.

1. Harry Kane

Il a délivré ses coéquipiers face au Danemark grâce à un pénalty. Ce qui lui a valu d'être élu homme du match. Harry Kane, capitaine des Three Lions a pourtant mis du temps à lancer son Euro avec un début de compétition poussif. L'attaquant de Tottenham a finalement ouvert son compteur de buts lors des huitièmes de finale face à l'Allemagne. Depuis, il est inarrêtable avec son doublé contre l'Ukraine ainsi que son but salvateur en demi-finale contre les danois.

Celui qui avait été le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018 avec six réalisations a pourtant été l'objet de critiques de la part de la presse britannique en ce début d'Euro. Il a su réagir et garder la confiance du sélectionneur Gareth Southgate, qui lui a fait disputer l'intégralité des matches face à la République tchèque, l'Allemagne et le Danemark.

2. Raheem Sterling

On était bien loin de penser qu'il allait être un des hommes forts de cet Euro, et pourtant... Raheem Sterling est, sans doute, le meilleur joueur anglais du tournoi. Auteur du seul but face à la Croatie mais aussi contre la République tchèque, le joueur de Manchester City a également été auteur d'une passe décisive à son capitaine Harry Kane face à l'Ukraine.

Malgré une saison mitigée en club et une forte concurrence à l'aile (Jack Grealish, Phil Foden ou encore Marcus Rashford) en équipe nationale, Raheem Sterling a su faire ses preuves lors de cet Euro, au point d'être devenu un élément indispensable du onze anglais. Avec un attaquant comme Sterling, associé à Harry Kane, le sélectionneur Gareth Southgate peut aborder la finale contre l'Italie avec une pointe de sérénité.

3. Jack Grealish

Malgré son statut de remplaçant et un faible temps de jeu, Jack Grealish n'a laissé personne indifférent. Auteur de deux passes décisives en 116 minutes, le milieu offensif d'Aston Villa a tout un peuple derrière lui. La preuve lors de son entrée en jeu en huitièmes de finale face à l'Allemagne où tout Wembley s'est enthousiasmé, chantant "Super Jack".



Avec un style de jeu aussi bien imprévisible que percutant, le joueur natif de Birmingham séduit malgré son côté provocateur. Si son jeu et ses qualités footballistiques fascinent, sa personnalité et son caractère bien trempés captivent. Les Three Lions ont peut-être trouvé en Jack Grealish ce joueur atypique qui manquait à l'équipe.