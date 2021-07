Euro 2021 : l'Angleterre élimine le Danemark aux prolongations et retrouvera l'Italie en finale

It's coming home ! Les Anglais ont remporté la seconde demi-finale de cet Euro 2021 et retrouvera l'Italie en finale. L'incroyable parcours du Danemark s'arrête ce mercredi 7 juillet, après une défaite aux prolongations face aux joueurs de Gareth Southgate, sur le score de 2 buts à 1.

Les Danois ont ouvert le score en première période, d'un splendide coup franc direct de Mikkel Damsgaard (30e), mais les Three Lions ont égalisé en poussant Simon Kjaer à marquer contre son camp (39e). Il aura fallu 30 minutes supplémentaires aux deux équipes pour se départager. Les Anglais ont su faire la différence à la 104e minute. Après une faute dans la surface sur Raheem Sterling, pénalty l'Angleterre. Harry Kane se charge de le tirer. Malgré un arrêt du gardien danois, Kasper Smeichel, le ballon revient sur les pieds du tireur qui inscrit le but de la victoire.

Les 50.000 supporters anglais ont exulté, sauté, dansé, se sont époumonés sur leurs classiques "Sweet Caroline", "It's Coming Home" et "Freed from Desire", comme libérés par le poids d'une interminable attente. Les Anglais disputeront leur première finale d'un tournoi majeur depuis leur victoire lors du Mondial 1966. Ils feront face aux Italiens, vainqueurs de l'Espagne aux tirs au but mardi.