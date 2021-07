Depuis le début de l'Euro 2021, c'est la renaissance de toute une équipe. Avec un parcours presque sans faute (trois victoires, un nul) depuis le début de la compétition européenne, les Anglais semblent être sur un petit nuage. De plus, ils pourront compter sur leurs supporters et leur chant mythique. C'est une histoire qui a débuté en 1996 pour le célèbre It's coming home. Une hymne non officielle qui résonne dans la tête de tous les Anglais.

Créé pour l'Euro à domicile il y a 25 ans, le morceau It's coming home a vu le jour afin de célébrer le retour du football "à la maison", c'est-à-dire dans le pays qui a vu naître le jeu et qui en a inventé les règles en 1863. Interprété par le musicien Ian Broudie et les comédiens Franck Skinner et David Baddied, It's coming home devient un véritable tube.

Repris lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, où les Anglais s'étaient inclinés en demi-finale face aux Croates, ce mythique tube est toujours d'actualité lors de cet Euro. 25 ans plus tard, impossible de passer à côté de ce chant phare. Dans les bars, dans les restaurants, dans les fans zones et même dans le stade, It's coming home est devenu viral.