Euro 2020 : un "groupe de la mort" Espagne-France-Allemagne-Portugal ?

publié le 14/11/2019 à 06:30

Co-leader de son groupe de qualification pour le championnat d'Europe des nations 2020 (12 juin-12 juillet) avec 4 points d'avance sur l'Islande, l'équipe de France de football peut décrocher son billet jeudi 14 novembre. Une victoire face à la Moldavie suffit (20h45). Les Bleus seront même assurés de participer à l'Euro si les Islandais ne gagnent pas en Turquie un peu plus tôt (18h).

En cas de scénario catastrophe, il y aura une dernière balle de match dimanche 17 novembre (20h45) en Albanie, 4e de ce groupe H avec 12 points. Mais sans faire offense aux Moldaves, battus 4-1 sur leur pelouse par les Bleus en mars, il y a de fortes chances que Didier Deschamps et ses hommes puissent se projeter sur la suite avant la dernière journée.

La suite, c'est d'abord le tirage au sort des groupes de l'Euro le samedi 30 novembre (18h) à Bucarest, en Roumanie. Quatre chapeaux de six équipes seront établis à l'issue de ces éliminatoires, le premier étant réservé aux têtes de série, désignées par le total de points acquis en qualifications.

Pour l'instant dans le 2e chapeau

Or, à l'heure actuelle, la France figure dans le 2e chapeau, avec la Croatie, la Pologne, la Turquie, l'Irlande et la Russie. Le 1er est composé de l'Ukraine, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre et des Pays-Bas, le 3e de l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark, de la République tchèque, de la Finlande et de la Hongrie. Le Portugal et la Suède sont dans le 4e.

Tout ceci n'est que la photo du moment, et toutes ces nations ne sont pas d'ailleurs encore toutes officiellement qualifiées, à commencer par la France. Mais le spectre de se retrouver à l'Euro avec l'une des équipes du chapeau 1 plus l'Allemagne et le Portugal existe. Si les Bleus ne sont pas seuls maîtres de leur destin, ils doivent commencer par remporter leurs derniers matches et espérer au moins un faux-pas de la Turquie.

Les Bleus comptent sur l'Islande

Avant la dernière ligne droite, les Champions du Monde doivent se contenter de la 2e place derrière les Turcs, qui comptent le même nombre de points (19) mais possèdent une meilleure différence particulière grâce à leur victoire à Konya (2-0) et au nul au Stade de France (1-1).



L'Islande peut doublement faire les affaires des Bleus en décrochant un nul à Istanbul : entériner la qualification et leur permettre de reprendre la 1re place avant Albanie-France et Andorre-Turquie. Il sera alors temps de sortir la calculatrice pour comparer le total de points des Bleus par rapport à celui des Anglais, des Hollandais ou des Espagnols.